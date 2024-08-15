قرار جديد بخصوص أزمة «هيفاء وهبي» في مصر!

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر، “رفع إيقاف “هيفاء وهبي” بعد انتهاء أزمتها مع شركة “ريماس”.

وذكرت النقابة، أنه “هيفاء” قامت بالتصالح مع الشركة، والتي بدورها قدمت التنازل وديا عن الشكوى التي قدمتها ضد النجمة اللبنانية”.

وكان نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، باعتبارهما وكيلي اتحاد النقابات الفنية، أعلنا وقف نشاط هيفاء الفني في مصر بعد إخلالها ببنود تعاقد مع شركة إنتاج سينمائي.

وجاءت القرار تزامنا مع ورود شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات بإخلال “هيفاء وهبي” باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالى يوم 7/19 رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه، ما تسبب بأضرار مالية كبيرة لمنظم الحفل.