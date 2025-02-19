قرار جديد بخصوص «سحب الجنسية» في الكويت!

أصدرت السلطات الكويتية، قراراً يقضي “بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية”.

ووافق مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية فهد يوسف سعود الصباح، “على قرار بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية برئاسة المستشار علي مساعد الضبيبي وعضوية كل من:عبدالوهاب عبد الرحمن المزيني، نائبا للرئيس، المستشار خالد عبد الرحمن البكر، من إدارة الفتوى والتشريع، جمال خليفة الريش، نائب مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات السابق، فواز سليمان المشعان، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر السابق”.

وبحسب صحيفة “القبس”، كانت الكويت، “أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية، وتقول الحكومة، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على “الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني”، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة”.

وقبل أيام، “أسقطت الكويت جنسيتها عن 9464 شخصا دفعة واحدة”.