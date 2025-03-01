قرار عاجل من «النصر».. والسومة يوجه رسالة لـ«رونالدو»: لا أحب أن أراه حزيناً!

نجح السوري عمر السومة بقيادة العروبة للفوز على النصر الذي يقوده البرتغالي كريستيانو رونالدو “ملهمه” بهدفين لهدف، بعد أن سجل الأول وصنع الثاني ضمن منافسات الجولة 23 من دوري روشن.

وأبدى مهاجم العروبة سعادته بتحقيق فريقه فوزا ثمينا على النصر وفي تصريحات إعلامية عقب اللقاء قال السومة: “الحمد لله على الفوز والثلاث نقاط أمام فريق كبير بحجم النصر،هذا الانتصار يمنحنا دفعة قوية للمباريات المقبلة”.

وأضاف: “أشكر جماهير العروبة على دعمها وأتمنى التوفيق لأنصار النصر”.

و كشف السومة عن إعجابه الكبير بالنجم البرتغالي قائلا: “اليوم هو يوم استثنائي في مسيرتي لطالما كان رونالدو مصدر إلهامي منذ صغري واللعب ضده لحظة ستظل خالدة في ذاكرتي”.

“أشكر المملكة على استقطاب لاعب بقيمة رونالدو، وجوده يرفع من مستوى المنافسة في العادة، لا أحب أن أراه حزينا لكن اليوم كنت أنانيا فأردت الفوز لفريقي”.

وحصل السومة على أعلى تقييم في المباراة بواقع (7.8/10) متفوقا على كافة اللاعبين في أرض الملعب بما في ذلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصل على تقييم (7.1/10).

وبعد هذه المباراة تجمد رصيد النصر عند 47 نقطة في المركز الثالث وابتعد كثيرا عن المنافسة على لقب الدوري بينما ارتفع رصيد العروبة إلى 26 نقطة في المركز 11 ليبتعد أكثر عن مناطق الخطر.

بعد الخسارة أمام العروبة.. تحرك عاجل من النصر السعودي

وكشفت تقارير صحفية عن اتخاذ إدارة نادي النصر قرارا عاجلا بشأن الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق إثر الخسارة أمام العروبة في دوري روشن للمحترفين.

وذكر الإعلامي الرياضي إبراهيم العتيق عبر حسابه على منصة “إكس”: ” إن إدارة النصر بدأت البحث عن بديل مؤقت للمدرب بيولي”.

https://twitter.com/bt3/status/1895589169914921362

https://twitter.com/bt3/status/1895589169914921362