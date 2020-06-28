قرار لهيئة الأوقاف بشأن آلية إقامة صلوات الجمعة ببعض المساجد

أصدر رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية قراراً اليوم الأحد، بشأن آلية تنفيذ ما جاء في قرار المجلس الرئاسي رقم 420 لسنة 2020م.

وأعلنت الهيئة عن عزمها الإذن بإقامة شعائر صلاة الجمعة في بعض المساجد المختارة، وفق الضوابط الصحية التي ألزمت بها الجهات المختصة، والتي من أهمها ألا يتجاوز عدد المصلين في جميع الأحوال (12) اثني عشر مصل.

وطالبت هيئة الأوقاف جميع أهل البلاد أن يطلعوا على هذه الضوابط ويتقيدوا بها، لنصل بعد ذلك إلى فتح المساجد بشكل عام.

وتضمن قرار رئيس الهيئة آلية محددة لاختيار المساجد عن طريق اللجان الفرعية بالمناطق، وعليه فإن الهيئة لا تقبل ترشيحات المساجد إلا عن طريق هذه اللجان، ولن تقبل أي مساجد أخرى قد لا تتطابق مع الضوابط والشروط الموضوعة.

كما أكدت الهيئة أن القرار خاص بصلاة الجمعة فقط، ولا يخص بقية الصلوات.

#قرار السيد رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بآلية تنفيذ ما جاء في قرار المجلس الرئاسي رقم (420) لسنة… Gepostet von ‎الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية – حكومة الوفاق الوطني‎ am Sonntag, 28. Juni 2020