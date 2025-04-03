قرار مثير للاستغراب.. واشنطن تحظر «الزواج» من الصينيين

في قرار مضحك ومثير للاستغراب، وفي ظل تصاعد التوترات بين الصين وأمريكا، “فرضت الحكومة الأمريكية، قيودا غير مسبوقة على موظفيها الدبلوماسيين والعسكريين في الصين”.

وأصدرت الحكومة، “تعليمات صارمة تحظر عليهم إقامة أي علاقات عاطفية او الزواج من المواطنين الصينيين”.

ونقلت وكالة “اسوشيتد برس”، عن مصادر مطلعة، “أن السفير الأمريكي السابق نيكولاس بيرنز، هو من أطلق هذه السياسة المثيرة للجدل في يناير الماضي، وقد بدأ التطبيق أولا بموظفي الأمن والعاملين الصينيين في السفارة، ثم امتد ليشمل جميع المواطنين الصينيين دون استثناء”.

هذا “وأثار هذا الحظر الشامل استغراب المراقبين، خاصة أن الدبلوماسيين الأمريكيين في مختلف أنحاء العالم معروفون بإقامتهم علاقات عابرة للحدود، تصل أحيانا إلى الزواج”.