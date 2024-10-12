قرار مفاجئ.. «لامين جمال» سيرتدي القميص رقم 10 مع إسبانيا

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن يرتدي نجم برشلونة الصاعد لامين جمال، القميص رقم 10 مع المنتخب خلال مشاركاته في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وانضم لامين يامال إلى معسكر منتخب إسبانيا المقام حاليًّا استعدادًا لمواجهتي الدنمارك وصربيا في الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسيخوض المنتخب الإسباني المباراتين على أرضه ضد الدنمارك، اليوم السبت، ثم أمام صربيا يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة لحساب المجموعة (A4) بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن الاتحاد الإسباني كشف عن الأرقام التي سيرتديها الفريق لمباريات التصفيات، حيث لن يرتدي لامين “يامال” جمال، قميصه المعتاد رقم 19.

وأوضحت الصحيفة أن لامين سيرتدي القميص رقم 10، بدلا من زميله في برشلونة، داني أولمو، والذي يغيب في الفترة الحالية بسبب إصابة في أوتار الركبة بالساق اليمنى.

ونوهت الصحيفة: “كانت الفرصة قد أتيحت للامين لارتداء الرقم 10 مع إسبانيا من قبل حيث ارتداه مع الفئات السنية الأخرى المختلفة”.

يذكر أن لامين جمال (17 عاما) يرتدي القميص رقم 19 سواء مع ناديه برشلونة أو المنتخب، وهو الرقم الذي جلب له الكثير من الحظ في بطولة يورو 2024 في ألمانيا، والتي تألقه فيها وحقق أرقاما تاريخية.



