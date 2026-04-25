قرار مفاجئ من «إكس» ينهي أبرز ميزاتها

أعلنت منصة “إكس” عن قرار مفاجئ بإيقاف ميزة “المجتمعات” (Communities) بشكل نهائي خلال شهر مايو المقبل، في خطوة جديدة ضمن سلسلة تغييرات تشهدها المنصة منذ إعادة هيكلتها بعد استحواذ رجل الأعمال إيلون ماسك عليها وإعادة تسميتها من “تويتر” إلى “إكس”.

وكشف رئيس قسم المنتجات في “إكس”، نيكيتا بير، أن الميزة ستتوقف رسمياً، رغم أنها كانت واحدة من الأدوات التي صُممت لتمكين المستخدمين من إنشاء مجموعات عامة والانضمام إليها حول اهتمامات محددة، بما يسمح بتجربة أكثر تنظيماً للمحتوى داخل المنصة.

وأوضح بير أن “المجتمعات” لم تحقق الانتشار المتوقع، إذ أظهرت البيانات أن أقل من 0.4% من مستخدمي المنصة استخدموا الميزة، في حين كانت مسؤولة عن نحو 80% من البلاغات المتعلقة بالبريد العشوائي والاحتيال المالي والبرمجيات الخبيثة، ما جعلها تمثل عبئاً تشغيلياً كبيراً على فرق العمل.

وأشار إلى أن هذه الميزة كانت تستنزف وقتاً كبيراً من فرق التطوير، حيث كانت تستهلك أحياناً نصف جهد الفريق خلال بعض الأسابيع، في وقت كانت فيه أجزاء أخرى من المنصة تحتاج إلى تطوير وتحسين مستمر.

وأضاف أن الاستخدام الفعلي للمجتمعات انحرف في بعض الحالات عن أهدافها الأساسية، إذ تحولت بعض المجموعات إلى أدوات غير متوقعة مثل الترويج لمنصات خارجية أو إنشاء مجتمعات مرتبطة بمحتوى مدفوع، وهو ما اعتبره خللاً في طبيعة الاستخدام التي صُممت من أجلها.

وفي إطار التحول الجديد، أعلنت “إكس” أنها ستعتمد على بدائل أخرى لتعويض إيقاف الميزة، أبرزها تطبيق “XChat” الذي يتيح حالياً إنشاء محادثات جماعية تصل إلى 350 مستخدماً، مع خطط مستقبلية لرفع السعة إلى 1000 مستخدم، في محاولة لتقديم تجربة تواصل بديلة.

كما أوضح بير أن المشرفين على “المجتمعات” الحالية سيتمكنون من تثبيت روابط داخل مجتمعاتهم لتوجيه الأعضاء نحو المحادثات الجماعية قبل الإغلاق النهائي للميزة، ما يتيح فترة انتقال تدريجية للمستخدمين.

وكان من المقرر سابقاً إيقاف الميزة في 6 مايو، إلا أن الموعد تم تمديده إلى 30 مايو، بهدف منح المستخدمين وقتاً إضافياً للانتقال إلى البدائل المتاحة داخل المنصة.

ورغم ذلك، يلفت القرار إلى تحول جوهري في طبيعة تجربة المستخدم داخل “إكس”، إذ تختلف المحادثات الجماعية بشكل كبير عن مفهوم “المجتمعات” الأصلي الذي اعتمد على موجزات زمنية منظمة وغير متزامنة، تتيح متابعة المحتوى حسب الاهتمامات بدلاً من التفاعل الفوري.

وفي المقابل، تعمل المنصة على تعزيز ميزة “الموجزات الزمنية المخصصة”، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر نموذج “غروك”، لتنظيم المحتوى تلقائياً في موجزات موضوعية تشمل مجالات مثل الفن والطعام والتصوير، في محاولة لإعادة تشكيل تجربة التصفح داخل المنصة بشكل أكثر ذكاءً ومرونة.

ويعكس هذا القرار استمرار إعادة هيكلة “إكس” تحت قيادة إيلون ماسك، في ظل سعي المنصة لإعادة تعريف أدوات التفاعل الاجتماعي، وتقليص الميزات التي لا تحقق انتشاراً واسعاً أو تسبب تحديات تشغيلية أو أمنية.