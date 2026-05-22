قرار مفاجئ من ترامب: تعزيز «القوات الأمريكية» في بولندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستنشر خمسة آلاف جندي إضافي في بولندا، في خطوة تأتي عقب أيام من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية تعليق نشر لواء قتالي كان مقررا سابقا داخل البلاد، وفق ما نقلته مصادر رسمية.

وجاء إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منشور على منصة تروث سوشيال، حيث ربط القرار بفوز الرئيس البولندي كارول نافروتسكي، قائلا إن الدعم المشترك والعلاقة الثنائية بين البلدين أسهما في اتخاذ قرار تعزيز الوجود العسكري الأمريكي داخل بولندا.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قد أوضح قبل ذلك أن نشر نحو أربعة آلاف جندي من الفرقة المدرعة الأولى جرى تأجيله وليس إلغاؤه، مشيرا إلى أن هذه القوات قد يعاد توجيهها إلى مواقع أخرى داخل أوروبا ضمن خطط إعادة الانتشار العسكري.

ويشغل الرئيس البولندي كارول نافروتسكي منصبه منذ يوليو 2025، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو من العام نفسه، وهو مدعوم من حزب القانون والعدالة المعارض. وقد شهدت الفترة التي سبقت الانتخابات لقاءات عدة جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل البيت الأبيض، إضافة إلى لقاء لاحق في سبتمبر 2025.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد طرحت في وقت سابق خططا لإعادة توزيع نحو خمسة آلاف جندي من ألمانيا، الأمر الذي دفع بولندا إلى تكثيف جهودها لاستضافة جزء من هذه القوات، مع تأكيدها امتلاك البنية التحتية العسكرية اللازمة لاستيعاب تعزيزات إضافية.

وتستضيف بولندا حاليا نحو عشرة آلاف جندي أمريكي، لتصبح ثاني أكبر وجود عسكري أمريكي في أوروبا بعد ألمانيا، في ظل مساعٍ بولندية مستمرة لزيادة هذا العدد باعتبار الوجود الأمريكي عنصر ردع أساسي تجاه روسيا.

وفي سياق متصل، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معبرا عن ارتياحه لهذه الخطوة، ومؤكدا أن تفاصيل إعادة الانتشار العسكري يجري التعامل معها ضمن الأطر العسكرية المختصة داخل الحلف.

وأكد روته أن الولايات المتحدة ستواصل دورها المحوري في منظومة الدفاع النووي في أوروبا، مقابل توقعات بزيادة مساهمة الدول الأوروبية في القدرات الدفاعية التقليدية داخل الحلف.