قرار هامّ حول صرف معاشات «المتقاعدين والموظفين»

أصدر صندوق الضمان الاجتماعي “Social Security Fund” تعليماته الرسمية إلى مديري الإدارات المختصة ومديري الفروع بالصندوق، بشأن تقديم مواعيد صرف معاشات المتقاعدين ومرتبات الموظفين لشهري مايو ويونيو 2026، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء المالية على المستفيدين خلال مناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبحسب المراسلة الصادرة عن مكتب الرئيس، وتحمل الإشاري (ص ض – 34-207) بتاريخ 16 أبريل 2026، فقد جاء القرار استجابة لاعتبارات اجتماعية ومعيشية مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة خلال فترة العيد، بما يضمن دعم أصحاب المعاشات والموظفين في مواجهة غلاء الأسعار.

وأوضح الخطاب أن الصندوق وجّه بصرف معاشات شهر مايو قبل تاريخ 2026-05-07، إضافة إلى صرف مرتبات شهر يونيو قبل تاريخ 2026-05-17، ضمن خطة استباقية تهدف إلى ضمان وصول المستحقات المالية في وقت مبكر.

كما نصّت التعليمات على إيقاف تفعيل خصم أقساط السلف عن شهري مايو ويونيو 2026، في خطوة إضافية لتخفيف الأعباء المالية على المستفيدين خلال هذه الفترة.

وأكدت المراسلة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق الاهتمام بالفئات المستفيدة من خدمات الصندوق، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجاتها المعيشية خلال المناسبات الدينية والاجتماعية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتنفيذ من قبل جميع الجهات التابعة.

وأشار الخطاب إلى أن هذه التوجيهات موجهة إلى جميع الإدارات والفروع التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، مع التأكيد على التقيد التام بما ورد فيها.

وجاء في ختام المراسلة عبارة تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنية الخير والبركة لبلاد الإسلام، ومشددة على أهمية تنفيذ التعليمات وفق المواعيد المحددة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسات المتبعة من قبل مؤسسات الضمان الاجتماعي في عدد من الدول، والتي تلجأ إلى تقديم مواعيد صرف المستحقات المالية قبل المناسبات الدينية الكبرى، بهدف دعم الاستقرار المعيشي وتقليل الضغط المالي على المتقاعدين والموظفين خلال فترات ارتفاع الإنفاق الموسمي.