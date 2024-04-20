قراصنة «أنونيموس» يخترقون قاعدة بيانات في إسرائيل

أعلنت مجموعة القراصنة “أنونيموس”، “نجاحها في اختراق قاعدة بيانات للجيش الإسرائيلي، واعتزامها نشر وثائق عسكرية من هذه القاعدة”.

وذكرت المجموعة في بيان لها، أن “لديها أكثر من 20 غيغابايت من البيانات، بما في ذلك أكثر من 233 ألف وثيقة”.

وعرض البيان، “مقاطع فيديو مع شرائح تحمل شعارات لأقسام في هيئة الأركان الإسرائيلية”.

في ذات السياق، ذكرت صحيفة “جيروسالم بوست” الإسرائيلية، أن “هدف القراصنة إشعال حرب نفسية”.

هذا وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، تحدثت مؤخرا، “عن منشورات لمجموعة “أنونيموس”، تزعم فيها نجاح قراصنتها في سرقة وثائق من مفاعل ديمونة النووي، ومحو بعض المعلومات من أنظمة الكمبيوتر في المفاعل”.

ومنذ بدأت إسرائيل حربها على قطاع غزة، “أصدرت السلطات في إسرائيل تحذيرات متكررة من النقر على “الروابط المشبوهة”، ودعت للإبلاغ عن أي مؤشرات على هجمات إلكتروني”ة.