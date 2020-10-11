قراصنة الإنترنت يخترقون موقع الأرشيف الوطني «لبيلاروس»

اخترق هاكرز أمس السبت موقع الأرشيف الوطني في بيلاروس، ونشروا عليه أخبارا عن الأنشطة السياسية للمعارضة والمرشحة الرئاسية السابقة سفيتلانا تيخانوفسكايا.

ونشر مخترقو الموقع أخبارا وصورا متعلقة باجتماعات تيخانوفسكايا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وسياسيين آخرين في الاتحاد الأوروبي.

كما وضعوا رابطا لقائمة بأسماء المواطنين الذين تم اعتقالهم أثناء وبعد الحملة الرئاسية في بيلاروس، حيث تعتبرهم المعارضة سجناء سياسيين بحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

يذكر أن تيخانوفسكايا رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات التي نظمت في بيلاروس في أغسطس الماضي وغادرت البلاد.