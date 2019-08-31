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قراصنة محترفون يخترقون الحساب الشخصي لمؤسس تويتر!

عين ليبيا | آخر تحديث: 31 أغسطس 2019 - 14:26
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تم على الحساب المذكور نشر العديد من الرسائل العنصرية والتهديدات بالانفجار. [إنترنت]
أعلنت شركة تويتر أن حساب مؤسسها جاك دورسي في موقع التواصل الاجتماعي هذا، قد تعرض للاختراق والقرصنة.

حيث جاء في بيان فريق الاتصالات في الشركة:

“نعلم أنه تم اختراق حساب دورسي ونحن نحاول التحقق من تفاصيل الحادث”.

وقامت الشركة بحذف، المنشورات التي نشرها القراصنة على حساب دورسي الذي لديه أكثر من 4 ملايين من المتابعين.

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وبحسب تقارير وسائل الإعلام، تم على الحساب المذكور نشر العديد من الرسائل العنصرية والتهديدات بالانفجار.

هذا وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”  أن الرسائل المزيفة التي نشرت على حساب دورسي، أفادت بأنه سيتم تفجير مقر شركة تويتر في سان فرانسيسكو.

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