قراصنة يخترقون «شاشات ومكبرات صوت» مطارات في أمريكا وكندا!

فتحت السلطات الأميركية والكندية تحقيقاً لكشف المسؤولين عن اختراق أنظمة المطارات في مدن عدة، بعد أن بث قراصنة ينتمون إلى مجموعة تُعرف باسم “سايبر إسلام” رسائل مناهضة لإسرائيل وداعمة للفلسطينيين على شاشات العرض وأنظمة النداء.

وتمكن القراصنة من اختراق أنظمة مطار هاريسبرغ الدولي بولاية بنسلفانيا، ومطارات كيلونا وفيكتوريا وويندسور في كندا.

وفي هاريسبرغ، أظهر مقطع فيديو صوتاً آلياً يقول: “الهاكر التركي سايبر إسلام هنا”، وكرر عبارة “حرروا فلسطين” مرات عدة، بالإضافة إلى عبارات موجهة ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال وزير النقل الأميركي شون ديفي إن إدارة الطيران الفيدرالية تعمل مع مطار هاريسبرغ للتحقيق في الحادث، مؤكداً أن “الأمر غير مقبول تماما” وأنه أثار ذعر المسافرين.

وفي مطار كيلونا الدولي، أطلقت مكبرات الصوت أناشيد باللغة العربية، وعرضت على الشاشات رسائل ضد إسرائيل، قبل أن تعالج السلطات أنظمة النداء خلال 20 ثانية، بينما استغرق حذف الصور من الشاشات بضع دقائق.

وأكد المطار أن الاختراق نجم عن “نظام سحابي تابع لطرف ثالث” ولم يشكل تهديداً للمسافرين.

هذا ووقعت حوادث مماثلة في مطار فيكتوريا الدولي ومطار وندسور في أونتاريو، ولا تزال السلطات تعمل على تحديد هوية القراصنة المسؤولين عن الهجمات.