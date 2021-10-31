قرداحي: استقالتي من الحكومة اللبنانية غير واردة

أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في حديث مع قناة “الجديد” اللبنانية، أن استقالته من الحكومة غير واردة، وذلك بعد الأزمة مع دول الخليج إثر تصريحاته حول حرب اليمن.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية قد أعلن أن نجيب ميقاتي طلب من الوزير قرداحي “تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية”.

يأتي ذلك في حين، أكدت الحكومة اللبنانية، حرصها على الحفاظ على أطيب العلاقات مع كل دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك، بمؤتمر صحافي مباشر مشترك لوزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب ووزير التربية عباس الحلبي، أمس السبت، عقب عقد خلية الأزمة الوزارية، بناء على طلب رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي.

وأكد بوحبيب: “تواصلنا مع الأميركيين لحضور الاجتماع، لأنهم قادرون على معالجة الأزمة الراهنة”.

وكانت قناة “المؤسسة اللبنانية للإرسال” LBC (خاصة)، ذكرت أن القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان ريتشارد مايكلز انضم إلى اجتماع خلية الازمة لمدة نصف ساعة.

ولفت الى أن “الجهات الدولية التي تواصل معها رئيس الحكومة طلبت منه عدم التفكير بالاستقالة”.

يأتي ذلك بعد أن اعتبر وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي خلال مقابلة تلفزيونية، بُثت يوم الاثنين الماضي، وسُجلت في أغسطس الماضي، أن الحوثيين في اليمن “يدافعون عن أنفسهم”.

بدوره، أكد وزير التربية أن “العمل الحكومي مستمر ولا يمكن ترك البلد من دون حكومة بالنظر إلى الأزمات التي يعيشها”.

وأمهلت السعودية أمس الجمعة، سفير بيروت لديها 48 ساعة لمغادرة أراضيها، إضافة إلى وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.‎

كما أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، في وقت لاحق الجمعة، مطالبتها السفير اللبناني لدى المنامة، مغادرة البلاد خلال 48 ساعة”.

وعقب هذا القرار، طلب رئيس الحكومة اللبنانية، قرداحي، تقدير المصلحة الوطنية “واتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية”.

وأفادت الخارجية الكويتية، اليوم السبت، بأن الكويت طلبت من القائم بأعمال السفارة اللبنانية مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

وأثار وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، الجدل بتصريحات حول حرب اليمن، حيث اعتبر أن “السعودية والإمارات يعتديان على الشعب اليمني”، وأن الحوثيين يمارسون “الدفاع عن النفس”.

وفي وقت لاحق، قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، إن “ما قاله عن حرب اليمن لم يكن طرفا فيه بل قاله كصديق”، مؤكدا أنه “ضد الحرب العربية العربية ولم يهاجم ولم يشتم يوما السعودية والإمارات”.