قرعة الحسم في تصفيات الكونكاكاف.. 12 منتخباً على خطى المونديال 2026

أجريت اليوم الجمعة قرعة المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم “الكونكاكاف” المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي تضم 12 منتخبًا متأهلًا من الدور الثاني.

ووفق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تقسم المنتخبات الـ12 إلى ثلاث مجموعات، كل مجموعة تضم أربعة فرق على النحو التالي:

المجموعة الأولى: بنما، السلفادور، غواتيمالا، سورينام

المجموعة الثانية: جامايكا، كوراساو، ترينيداد وتوباغو، برمودا

المجموعة الثالثة: كوستاريكا، هندوراس، هايتي، نيكاراغوا

تُلعب مباريات المرحلة النهائية بنظام الدوري ذهابًا وإيابًا، حيث يخوض كل منتخب 6 مباريات (3 على أرضه و3 خارجها)، موزعة على شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2025.

يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، لينضم إلى الدول المضيفة: الولايات المتحدة، المكسيك، وكندا. أما أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثاني فسيخوضان الملحق المؤهل للمونديال، ما يفتح فرصة تاريخية لزيادة عدد منتخبات الكونكاكاف في النهائيات إلى 8.

The Final Round is set! 🔥



Who will punch their ticket to the FIFA World Cup? 🏆🌎 pic.twitter.com/GgrpT6KExi — Concacaf (@Concacaf) June 13, 2025