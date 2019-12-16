قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الإثنين، 16 ديسمبر 2019
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:32
|الشروق
|08:03
|الظهر
|13:03
|العصر
|15:44
|المغرب
|18:03
|العشاء
|19:33
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:32
|الشروق
|08:03
|الظهر
|13:03
|العصر
|15:44
|المغرب
|18:03
|العشاء
|19:33
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:32
|الشروق
|08:03
|الظهر
|13:03
|العصر
|15:44
|المغرب
|18:03
|العشاء
|19:33
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:32
|الشروق
|08:03
|الظهر
|13:03
|العصر
|15:44
|المغرب
|18:03
|العشاء
|19:33
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:32
|الشروق
|08:03
|الظهر
|13:03
|العصر
|15:44
|المغرب
|18:03
|العشاء
|19:33
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:32
|الشروق
|08:03
|الظهر
|13:03
|العصر
|15:44
|المغرب
|18:03
|العشاء
|19:33
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