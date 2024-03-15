قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023-2024، التي أقيمت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية وصدامات كبرى في دور الـ8 من المسابقة الأوروبية.

ووصل إلى دور ربع النهائي، 3 فرق إسبانية، ثنائي إنجليزي ومثله ألماني، بالإضافة إلى فريق واحد من فرنسا.

وعن مجموعة من الصدامات النارية، سيكون أولها بين أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

ويلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع بروسيا دورتموند الماني، فيما تتجدد المواجهة بين ريال مدريد الإسباني ونظيره الإنجليزي مانشستر سيتي حامل اللقب.

وتجمع المواجهة الرابعة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

وتلعب مباريات الذهاب من ربع نهائي اليوروبا ليغ في 10 نيسان/أبريل المقبل، فيما تلعب مباريات الإياب في الـ18 من الشهر نفسه.