قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 15 مارس 2024 - 18:06 نُشر: الجمعة، 15 مارس 2024 - 18:06
رياضة
Globallookpress
قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023-2024، التي أقيمت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية وصدامات كبرى في دور الـ8 من المسابقة الأوروبية.

ووصل إلى دور ربع النهائي، 3 فرق إسبانية، ثنائي إنجليزي ومثله ألماني، بالإضافة إلى فريق واحد من فرنسا.

وعن مجموعة من الصدامات النارية، سيكون أولها بين أرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

ويلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني مع بروسيا دورتموند الماني، فيما تتجدد المواجهة بين ريال مدريد الإسباني ونظيره الإنجليزي مانشستر سيتي حامل اللقب.

وتجمع المواجهة الرابعة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني.

وتلعب مباريات الذهاب من ربع نهائي اليوروبا ليغ في 10 نيسان/أبريل المقبل، فيما تلعب مباريات الإياب في الـ18 من الشهر نفسه.

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