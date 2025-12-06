قرعة كأس العالم 2026.. مواجهات نارية ومجموعات قوية

كشفت قرعة كأس العالم لكرة القدم 2026، الذي ستستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، عن تشكيل المجموعات الـ12 التي ستتنافس على اللقب الأغلى في عالم كرة القدم.

وأقيمت القرعة، بمركز جون كينيدي للمؤتمرات بالعاصمة واشنطن، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط أجواء حماسية ومتابعة جماهيرية واسعة من مختلف أنحاء العالم.

وأظهرت القرعة مواجهات قوية في جميع المجموعات، وجاءت النتائج على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المكسيك، كوريا الجنوبية، جنوب إفريقيا، المسار الرابع لأوروبا (الدنمارك- مقدونيا الشمالية- أيرلندا- التشيك)

المجموعة الثانية: كندا، سويسرا، قطر، المسار الأول لأوروبا (إيطاليا- ويلز- إيرلندا الشمالية- البوسنة والهرسك)

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب، اسكوتلندا، هايتي

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا، باراجواي، المسار الثالث لأوروبا (تركيا- رومانيا- سلوفاكيا- كوسوفو)

المجموعة الخامسة: ألمانيا، الإكوادور، كوت ديفوار، كوراساو

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، تونس، المسار الثاني لأوروبا (أوكرانيا- بولندا- السويد- ألبانيا)

المجموعة السابعة: بلجيكا، إيران، مصر، نيوزيلندا

المجموعة الثامنة: إسبانيا، أوروجواي، السعودية، الرأس الأخضر

المجموعة التاسعة: فرنسا، السنغال، النرويج، المسار الثاني للملحق العالمي (بوليفيا- سورينام- العراق)

المجموعة العاشرة: الأرجنتين، النمسا، الجزائر، الأردن

المجموعة الحادية عشرة: البرتغال، كولومبيا، أوزبكستان، المسار الأول للملحق العالمي (الكونغو الديمقراطية- جامايكا- نيو كاليدونيا)

المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا، كرواتيا، بنما، غانا

ويشار إلى أن 42 منتخباً حسموا تأهلهم إلى البطولة، بينما لا يزال هناك 6 مقاعد شاغرة، حيث ستتأهل 4 منتخبات من الملحق الأوروبي مقابل منتخبين من الملحق العالمي، المقرر إقامته في المكسيك من 23 إلى 31 مارس المقبل.

وتأتي قرعة كأس العالم 2026 بعد تعديل نظام البطولة لتصبح بمشاركة 48 منتخباً، ما يجعل المنافسة أكثر شمولاً ويتيح الفرصة لفرق من القارات الأقل تمثيلاً للتألق على المستوى العالمي.

وشهدت بطولات كأس العالم منذ تأسيسها عام 1930 منافسات استثنائية ومواجهات تاريخية أسهمت في رفع مستوى كرة القدم العالمية، وجعلت البطولة منصة للتبادل الثقافي والرياضي بين الشعوب. وتمثل نسخة 2026 أول بطولة موسعة بـ48 منتخباً، ما يزيد التحديات الفنية والتكتيكية ويعكس نمو كرة القدم العالمية وانتشارها في كافة القارات.