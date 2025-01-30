قرعة ملحق «دوري أبطال أوروبا» والقنوات الناقلة.. تعرّف إليها!

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” عن موعد إجراء قرعة ملحق الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا 2024-25، بعد اكتمال عقد المتأهلين.

وستشهد قرعة ملحق الدور المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة مواجهات نارية محتملة لأندية مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.

وتأكدت هوية الفرق الثمانية الأولى في الترتيب، فيما ستخوض الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين مرحلة الملحق، في حين تم إقصاء الفرق من المركز الـ25 إلى الـ36.

وبلغ مباشرة إلى دور الـ16 “للتشامبيونز ليغ”، كل من: ليفربول (إنجلترا)، برشلونة (إسبانيا)، أرسنال (إنجلترا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، ليل (فرنسا) وأستون فيلا (إنجلترا).

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قام بتغيير نظام دوري أبطال أوروبا، بزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 36 بدلا من 32، مع تأهل الأندية الثمانية الأولى إلى دور الـ16 مباشرة.

وأصحاب المراكز من الـ9 وحتى الـ24، يخوضون ملحقا بنظام الذهاب والإياب، تصعد منه 8 فرق إلى دور الـ16 (خروج المغلوب).

وستقام مباريات ذهاب ملحق دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا يومي 11 و 12 فبراير المقبل، والإياب بعد أسبوع يومي 18 و19 من الشهر ذاته.

وسيكون نظام القرعة، بأن يلتقي صاحب المركز التاسع أو العاشر مع صاحبي المركزين الـ23 أو الـ24، وذلك حسب ما أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسبقا.

كذلك أصحاب المركز الـ11 أو 12 ضد أصحاب المركز 21 أو 22، وأيضا الـ13 أو 14 ضد المركز 19 أو 20، ثم 15 أو 16، ضد 17 أو 18.

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

ويقام قرعة ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، غدا الجمعة 31 يناير، عند الساعة 14:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة و13:00 بتوقيت القاهرة، بمدينة نيون السويسرية.

ويتم بث القرعة عبر قنوات بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة.