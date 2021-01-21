قرغيزستان.. تطلب من روسيا 500 ألف جرعة من اللقاح ضد كورونا

وزير الصحة القرغيزستاني عليم قادر بيشينالييف، قال إن بلاده طلبت من روسيا تزويدها بنصف مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف بيشينالييف، في مقابلة مع محطة إذاعة محلية حكومية: “تم إرسال خطاب من قيادة قرغيزستان، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهذا الخصوص. طلبنا 500 ألف جرعة من اللقاح.”

ووفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”، للوزير، تم استلام الموافقة المبدئية على ذلك من وزارة الصحة الروسية، وقال: “سيتم حل الموضوع في المستقبل القريب”.

وأشار الوزير القرغيزي، إلى أن الوضع المتعلق بانتشار كورونا المستجد في بلاده، يبقى معقدا، وشدد على ضرورة تنفيذ التطعيم ضد المرض، للعودة إلى الحياة الطبيعية في الجمهورية.

وذكر الوزير، أنه تم عرض تزويد بلاده بـ 1.2 مليون جرعة من لقاح شركة “فايزر” الأمريكية، لكن هذا اللقاح يجب أن يحفظ في درجات حرارة منخفضة جدا – عند 70 درجة تحت الصفر، وهي شروط لا يمكن توفيرها في الجمهورية. ونوه بأنه يتم حفظ اللقاح الروسي في درجات حرارة من -2 إلى -18 درجة.

حيث تقع قرغيزستان على امتداد الحدود الشرقية لمنطقة آسيا الوسطى، ويحدها من الشمال كزاخستان، ومن الجنوب الصين وطاجيكستان، ومن الشرق الصين، ومن الغرب أوزبكستان.