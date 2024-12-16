قرغيزستان.. تعديلات وزارية تشمل رئيس الوزراء

وقع رئيس قرغيزستان صدر جباروف، مرسوما يقضي بإعفاء رئيس مجلس وزراء الجمهورية أكيلبيك جباروف من منصبه.

وذكر مكتب الرئاسة في بيان رسمي: “وقع رئيس جمهورية قرغيزستان صدر جباروف مرسوما بإعفاء أكيلبيك جباروف من منصب رئيس مجلس الوزراء ورئيس إدارة رئاسة الجمهورية”.

ووفقا للبيان، “فقد تم تعيين النائب الأول لرئيس الوزراء أديلبيك كاسيمالييف رئيسا لمجلس الوزراء بالنيابة، وبحسب التشريع المتبع لن يتم حل مجلس وزراء الجمهورية وسيستمر في العمل”.

كما وقع جباروف على مرسوم، “تعيين دينيار أمانغيلديف وزير الاقتصاد والتجارة السابق في قرغيزستان، نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء للجمهورية، وإعفائه من منصبة السابق”.

وجاء في المرسوم: “وقع الرئيس صدر جاباروف مرسوما تم بموجبه تعيين دينيار دجولدوشوفيتش أمانغيلديف قائما بأعمال نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية قرغيزستان، وتم إعفاؤه من المنصب الذي كان يشغله سابقا”.

وأضاف البيان أنه “تم تقديم ترشيح أمانغيلدييف للموافقة على منصبه الجديد في المجلس الأعلى”.

هذا وترأس “أكيلبيك جباروف” حكومة “قرغيزستان” في أكتوبر 2021.