قرقاش: الإمارات يُمكن أن تعمل مع إسرائيل في عدة مجالات

نقلت وكالة “رويترز” عن عن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش قوله، إن هناك مجالات يمكن للإمارات العمل فيها مع إسرائيل مثل مكافحة كورونا المستجد والتكنولوجيا.

وأضاف قرقاش في كلمته خلال مؤتمر لـ”اللجنة اليهودية الأمريكية” اليوم الثلاثاء: “إن الاتصالات مع إسرائيل ستسفر عن نتائج أفضل”.

يأتي ذلك في حين، أعلن “اللجنة اليهودية الأمريكية” (AJC) قبل أيام، أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش سيشارك في الدورة القادمة من مؤتمرها السنوي.

وفي سياقٍ ذي صلة، اعتبرت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، أن قرقاش “يصنع التاريخ” بمشاركته في المؤتمر، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيكون أيضا بين المشاركين.

يُشار إلى أن AJC التي تأسست عام 1906 تعد من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة وتصف نفسها بأنها “مركز عالمي لتأييد اليهود وإسرائيل”.

وفي وقت سابق، من الشهر الجاري، لاقت تغريدات قائد شرطة دبي سابقا ضاحي خلفان عبر موقع تويتر، احتفاء واسعاً في دولة الاحتلال الإسرائيلي وردود فعل واسعة.

واحتفت خارجية الاحتلال بتغريدات خلفان، الذي دعا خلالها إلى تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ونشر حساب “إسرائيل بالعربية”، الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، تغريدة جديدة على تويتر، احتفى من خلالها بتصريحات خلفان، وبالذات مقولة “استخدام مصطلح الصديق الإسرائيلي بدلا من كلمة العدو”. وقالت الخارجية الإسرائيلية: “من أنتم يا من لا تعترفون بدولة في مكانة إسرائيل العلمية؟، في تغريدة لضاحي خلفان قائد شرطة دبي سابقا الذي يدعو إلى استخدام مصطلح الصديق الإسرائيلي بدلا من كلمة العدو”. "من انتم يا من لا تعترفون بدولة في مكانة اسرائيل العلمية?" في تغريدة لضاحي خلفان قائد شرطة دبي سابقا الذي يدعو الى استخدام مصطلح الصديق الإسرائيلي بدلا من كلمة العدو pic.twitter.com/VURFYycySb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 7, 2020 وذكر ضاحي خلفان، أن الأزمة الخليجية ستنتهي بغزو عربي لقطر، والمصالحة مع إسرائيل، حسب وصفه. وقال: “غزو عربي لقطر.. ينهي مشاكل كثيرة..وسلموا الحكم لمستحقيه في قطر..وأبرموا مصالحة مع إسرائيل..وانتهى كل شئ”. اعلنها انا مع السلام الشامل والدائم مع اسرائيل…واذا حدث السلام مع اسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر..سأذهب اسرائيل ولن ازور قطر لو قالوا الكعبه فيها🤣🤣🤣🤣👍👍👍 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 6, 2020 وأضاف في تغريدة أخرى يقول: “أعلنها أنا مع السلام الشامل والدائم مع إسرائيل.. وإذا حدث السلام مع إسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر.. سأذهب إسرائيل ولن أزور قطر لو قالوا الكعبة فيها”. اعلنها انا مع السلام الشامل والدائم مع اسرائيل…واذا حدث السلام مع اسرائيل وبعد ذلك المصالحة مع قطر..سأذهب اسرائيل ولن ازور قطر لو قالوا الكعبه فيها🤣🤣🤣🤣👍👍👍 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) June 6, 2020