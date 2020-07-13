قرقاش يدعو إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 13 يوليو 2020 - 14:58 | آخر تحديث: 13 يوليو 2020 - 14:59 نُشر: الإثنين، 13 يوليو 2020 - 14:58
اقتصاد
قرقاش نفط ليبيا
دعوة إماراتية لعودة إنتاج النفط الليبي وهي التي أوعزت بقفله

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الإثنين، إلى عودة إنتاج النفط الليبي ”في أقرب وقت ممكن“.

وقال قرقاش فى تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”: “تدعو دولة الإمارات وبالتعاون مع شركائها إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن”.

وأكد على همية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع.

وأضاف:

سنواصل العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار، والعودة إلى العملية السياسية.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أعطت التعليمات لعناصر خليفة حفتر لإيقاف الإنتاج.

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آخر تحديث: 13 يوليو 2020 - 14:59
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