قرنفل: استثمارات بمليارات الدولار في ليبيا بانتظار الأتراك

دعا رئيس مجلس الأعمال التركي – الليبي مرتضى قرنفل، رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في ليبيا، قائلا إن استثمارات بقيمة عشرات مليارات الدولار تنتظرهم هناك.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الخميس، خلال قمة الاستثمار التي نظمها مجلس الأعمال التركي الليبي (TULİB)، بالتعاون مع مركز حاضنة بناء الدولي لريادة الأعمال، في إسطنبول، بهدف إطلاع رجال الأعمال الأتراك على مجالات وفرص الاستثمار في ليبيا.

ونقلت وكالة “الأناضول” للانباء عن قرنفل قوله، إن ليبيا دولة تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، وأنه توجد فيها فرص عمل في كافة المجالات.

ولفت إلى أن ليبيا تتمتع بميزات مهمة للغاية بسبب موقعها الجغرافي المميز في إفريقيا، وقربها من الشرق الأوسط وأوروبا.

وأشار إلى إمكانية أن توفر ليبيا مزايا كبيرة للمستثمرين في قطاع الخدمات، مضيفا: “نمتلك قدرات كبيرة في شتى المجالات بدء من البناء إلى الصناعة، ومن الإنتاج إلى التجارة”.

وأردف أن حجم مشاريع الإنشاءات التركية في العالم يبلغ حوالي 500 مليار دولار، وأن تركيا خاضت أولى التجارب في هذا القطاع في ليبيا، حيث تصل قيمة مشاريع البناء التركية هناك 29 مليار دولار.

وذكر أن القطاع الخاص في ليبيا تطور بشكل كبير اعتبارا من 2011، موضحا أن التوقعات تشير إلى أن حجم الفرص الاستثمارية بالبلاد يتجاوز 120 مليار دولار.

وبيّن قرنفل أن المجلس يخطط لإقامة قاعدة لوجيستية في ليبيا، تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع، وأنه من المرتقب وضع حجر الأساس للمشروع خلال شهر أو شهرين.

وتابع قائلا إن رجال الأعمال الأتراك يعملون في ليبيا منذ وقت طويل، مشيرا إلى أن متعهدي البناء الأتراك يواصلون مشاريع الإنشاءات في هذا البلد اعتبارا من 1972.

وأكد على أن تطلعات الليبيين من تركيا كبيرة جدا، داعيا رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في ليبيا، لما توفره من فرص استثمارية مربحة،

وشدّد على استعداد مجلس الأعمال التركي الليبي لتقديم شتى أنواع الدعم للمستثمرين الأتراك في ليبيا.