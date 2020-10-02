قره باغ.. ارتفاع عدد القتلى بالمعارك مع الجيش «الأذربيجاني» إلى 158 جندياً

أعلنت قوات الدفاع الانفصالية في إقليم قره باغ، عن مقتل 54 جنديا آخر في معارك مع الجيش الأذربيجاني، ما يرفع الحصيلة إلى 158 قتيلا منذ بداية المعارك في 27 سبتمبر المنقضي.

وقال نائب وزير الدفاع في جمهورية قره باغ، غير المعترف بها دولياً، أرتور سركسيان، في إفادة صحفية اليوم الجمعة، إن “54 جنديا آخر قتلوا في المعارك مع القوات المسلحة الأذربيجانية”، مشيرا إلى أن عدد الجنود الذي سقطوا في المعارك بلغ 158 جنديا حتى الآن.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن سركسيان قوله، إنه يجري إحصاء عدد المصابين، مؤكدا أن “هناك الكثير من الجرحى”.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن مسؤولون في إقليم قره باغ أن القتال استؤنف في جميع خطوط المواجهة.

وبدأت المعارك في منطقة قره باغ المتنازع عليها، يوم 27 من الشهر الماضي، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عملية عسكرية على طول خط التماس في منطقة قره باغ، وقالت إنها عملية هجوم مضاد، ردا على الاستفزازات من الجانب الأرمني.