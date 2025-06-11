قريباً.. صرف دفعات جديدة من تعويضات متضرري حرائق الأصابعة

عُقد اجتماعٌ موسّع ضم وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات ورئيس لجنة المتضررين من أهالي بلدية الأصابعة مصطفى أحمد سالم، ووفدًا من بلدية الأصابعة برئاسة عميد البلدية المهندس عماد المقطوف، وعدد من مخاتير المحلات وممثلي الأسر المتضررة من الحرائق التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

وناقش الاجتماع مستجدات صرف صكوك التعويض للدفعتين الأولى والثانية، مع مراجعة الأخطاء التي شابت بعض التقييمات، والعمل على تصحيحها لضمان صرف مستحقات المتضررين الذين استوفوا الشروط والإجراءات القانونية.

كما تم التطرق إلى سبل تسريع استكمال الإجراءات للمواطنين الذين ما زالوا في طور إعداد المستندات المطلوبة، بما يضمن حصولهم على حقوقهم في أقرب وقت ممكن.

وأكد عميد البلدية، م. عماد المقطوف، وجود أخطاء في بعض عمليات التقييم أثّرت على عدد من المواطنين، داعيًا إلى معالجتها بشكل عاجل.

من جانبه، جدد وكيل الوزارة، مصطفى سالم، التزام وزارة الحكم المحلي بدعم المتضررين وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، بما يعكس حرص الوزارة على الوقوف إلى جانب البلديات والمواطنين المتأثرين، وتخفيف معاناتهم.