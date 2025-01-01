قريباً في ليبيا.. افتتاح أكبر «المكتبات البرلمانية» في العالم

أقام مكتب التدريب والتطوير بديوان مجلس النواب، الحفل الختامي للعام التدريبي 2024، بحضور رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل ونائب رئيس الديوان الدكتور رسمي بالروين، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب وموظفي الديوان.

وتخلل الحفل تقديم “عرض مرئي من قبل موظفي مكتب التدريب والتطوير تضمن الخطط التدريبية المنفذة ونسب الإنجاز وعدد الموظفين الذين تم استهدافهم بالخطة التدريبية خلال العام التدريبي بالإضافة إلى عرض آلية عمل الأقسام المختلفة بالمكتب لمتابعة تنفيذ الخطط التدريبية”.

والقى رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، كلمة أكد خلالها “على أن التدريب أساس النجاح لأي وحدة إدارية، مضيفاً بأن المعرفة حق يجب أن يكتسبه كل موظف في كافة المجالات، مقدماً شكره للموظفين المشاركين في هذه البرامج التدريبية واجتازوها بنجاح، ومشيراً إلى أهمية إدارات التدريب في أي مؤسسة”.

كما قدم رئيس ديوان مجلس النواب، شكره لموظفي و مدير ورؤساء الأقسام بمكتب التدريب والتطوير على المجهودات التي بذلوها وعملهم بروح الفريق الواحد لبناء المؤسسة بالشكل الصحيح والسليم.

وكشف المصري، خلال كلمته عن “قرب افتتاح المكتبة البرلمانية بديوان مجلس النواب والتي تُعد من أكبر المكتبات البرلمانية في العالم”.

وفي ختام الحفل، قدم مكتب التدريب والتطوير لرئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، درعاً تقديراً وعرفاناً لدعمه اللامحدود وعطائه المستمر من أجل الارتقاء بمستوى الأداء في ديوان مجلس النواب.