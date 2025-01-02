قريباً.. قمة رئاسية ثلاثية بين ليبيا وتونس والجزائر

أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، عن التحضير لعقد القمة الثالثة ضمن الآلية الثلاثية التي تضم تونس وليبيا والجزائر، في طرابلس بداية العام الجاري 2025.

وأكد عطاف، “التنسيق مع ليبيا وتونس للتحضير للقمة الثالثة للانعقاد في العاصمة طرابلس بداية الشهر الجاري”.

وأضاف أن “اقتراح الجزائر تأسيس آلية ثلاثية للتشاور نال موافقة وانخراط كل من تونس وليبيا، حيث عقدت لقاءات، تمخضت عنها مشاريع تعاون فعلية للتكفل بالإشكاليات التي تعني بها هذه الدول بصفة مباشرة”.

وكان قادة الجزائر وتونس وليبيا، اتفقوا على عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، خلال أول قمة عقدت بالجزائر على هامش أعمال منتدى الدول المصدرة للغاز، شهر فبرايرالماضي.

واستضافت تونس، في شهر أبريل الماضي، القمة الثلاثية الثانية بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.

وشددت مخرجات اللقاء على “الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي ودعم الجهود الساعية للتوصل إلى تنظيم انتخابات تحفظ سلامة وأمن ليبيا واستقرارها، وعدم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للبلدان الثلاثة”.