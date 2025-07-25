قريباً.. وزارة التربية تطلق تطبيق ذكي لتعزيز التواصل المدرسي الرقمي

أعلن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عن قرب إطلاق المرحلة الثانية من منظومة “تواصل” التعليمية، وذلك عبر تطبيق ذكي مخصص للهواتف المحمولة، يأتي استكمالاً للمرحلة الأولى التي ركزت على مدخلي البيانات في المدارس.

وبحسب المركز، التطبيق الجديد، المقرر توفره خلال الأيام القليلة القادمة على متجري Google Play وApp Store، يُقدم تجربة رقمية حديثة تهدف إلى تعزيز فعالية التواصل بين أولياء الأمور، الطلبة، والمعلمين ضمن بيئة تعليمية موحدة وشاملة.

ويُعد هذا الإطلاق خطوة متقدمة ضمن جهود الوزارة للتحول الرقمي الشامل في قطاع التعليم، حيث يُوفر “تواصل” منصة ذكية تُسهّل متابعة الأداء التعليمي والتواصل الفعّال مع المدرسة.

تنويه: المرحلة الحالية من التطبيق مخصصة للمدارس الخاصة فقط.

“تواصل”… أكثر من مجرد تطبيق، إنها تجربة تعليمية متكاملة بين يديك.