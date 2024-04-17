قريبا.. إطلاق شركة طيران جديدة تربط بين السعودية وقارة إفريقيا

كشفت صحيفة “العرب الاقتصادية”، بأنه سيتم قريبا إطلاق شركة طيران سعودية جديدة في الرياض.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، “أنه سيتم إطلاق الشركة من قبل أحد المستثمرين، وستربط بين السعودية وقارة إفريقيا، بهدف دعم الجوانب السياحية والاستثمارية”.

وبحسب المصادر، فإن “المستثمر أتم الحصول على الموافقات النظامية من الجانبين المحلي، والاتحاد الإفريقي للطيران المدني، وينتظر في الفترة المقبلة الإعلان عن التفاصيل التي تتعلق بموعد إطلاق وتشغيل الشركة، ومساراتها”.

وأكدت المصادر، أن “الرغبة الكبيرة من الدول الإفريقية في التوسع في العلاقات الاقتصادية والسياحية مع السعودية كانت هي الداعم الأساسي في تأسيس شركة الطيران الجديدة التي ستتخصص في المسارات الجوية بين السعودية والقارة السمراء فقط”.

وبحسب المعلومات التي نقلتها “الاقتصادية”، “فإن شركة الطيران الجديدة هي في الأصل شركة طيران كانت تعمل في السعودية منذ 2016، وتوقفت عن العمل في 2021 بعد تعرضها لعدد من الصعوبات الاقتصادية، وستعمل الشركة الجديدة على تدشن مسارات متعددة للنقل الجوي مع عدد من الدول الإفريقية، ومدن سعودية، برحلات مباشرة، ورحلات توقف، وتستهدف نقل 385 مليون مسافر بين السعودية وإفريقيا، حتى 2030، وستسهم في دعم المواسم والفعاليات السياحية، والدينية أيضاً كالحج والعمرة”.

وأوضحت “أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، استكمال مراحل تأسيس الشركة، والموافقات النظامية الأخرى، وتجهيز أسطول الطيران لتشغيل خطوط المسارات الجوية مع القارة الإفريقية”.

وأشارت المصادر، إلى أن “شركة الطيران الجديدة لاتزال في طور تقييم الفرصة التجارية وحجم الاستثمار، ومراحل التشغيل، واختيار الاسم التجاري، فيما سيشتمل أسطول الطيران على 5 درجات للحجز على الرحلات”.

يذكر أن السعودية أعلنت في مارس 2023 تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة “طيران الرياض”، الناقل الجوي السعودي الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزا لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم، آسيا وأفريقيا وأوروبا.