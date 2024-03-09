قريبا.. خدمة طال انتظارها على منصة «إكس»

أعلن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة التواصل الاجتماعي “إكس- تويتر سابقا”، عن خدمة طال انتظارها على المنصة.

وقال ماسك، إن مقاطع الفيديو الطويلة الخاصة بالمنصة، ستكون متاحة قريبا على أجهزة التلفزيون الذكية مباشرة.

كما ذكرت مجلة “فورتشن” أن منصة “إكس”، التي يملكها “ماسك”، تعتزم إطلاق تطبيق تلفزيوني لمستخدمي أمازون وسامسونغ الأسبوع المقبل.

وأضافت المجلة، إن التطبيق قد يبدو مشابها للتطبيق التلفزيوني الذي يقدمه موقع “يوتيوب” التابع لشركة “غوغل”، ونقلت عن مصدر لم تحدد هويته، بأن “ماسك” كان عازما على التنافس مع “يوتيوب”.

يذكر أن المنصة، كانت طرحت إصدارا مبكرا من مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية لبعض المستخدمين في أكتوبر الماضي.