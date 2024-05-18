قريبا عودة الرحلات الجوية من مطار سبها إلى القاهرة والإسكندرية

حصلت وزارة المواصلات، ومصلحة الطيران المدني الليبي، والإدارة العامة لشركة الخطوط الجوية الإفريقية، على التصاريح اللازمة لتشغيل رحلات جوية منتظمة من مطار سبها إلى مطاري القاهرة والإسكندرية.

وتوقفت الرحلات لسنوات، ما تسبب في صعوبات كبيرة لسكان الجنوب الذين اضطروا للسفر إلى مدن أخرى للوصول إلى مصر.

وتتضمن هذه الخطوة الجديدة جدولة رحلات منتظمة ومستمرة بين سبها والقاهرة والإسكندرية، مما سيسهل على المسافرين التنقل بين البلدين.

وتسعى الإدارة التجارية، من خلال خططها التشغيلية، إلى توسيع شبكة رحلاتها لتشمل محطات ومدن أخرى في المستقبل القريب، وذلك تلبية لاحتياجات المسافرين وتوفير المزيد من خيارات السفر.