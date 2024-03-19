قريبا.. غالاكسي S25 من سامسونغ لمنافسة آيفون 16 برو

تستعد شركة سامسونغ لإطلاق هاتفها الجديد غالاكسي S25 في بداية عام 2025. ومن المقرر أن يتم تزويده بتقنية جديدة للذاكرة العشوائية تجعله منافسًا قويًا أمام هواتف آيفون 16 برو المتوقع وصولها في الربع الأخير من عام 2024.

وتهدف سامسونغ من خلال الجيل الجديد من الذاكرة العشوائية إلى توفير سرعة فائقة في نقل البيانات لتمكين تشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل سريع على الهواتف والأجهزة المحمولة الذكية، من خلال معالجة البيانات محليًا دون الحاجة إلى الاتصال بخوادم المطورين.

ووفقًا للتقرير الذي نشره موقع AjuNews، فإن شركتي سامسونغ إلكترونيكس وSK Hynix تعملان على تطوير الجيل الجديد من بطاقات الذاكرة العشوائية LPDDR 6 DRAM، بهدف تحقيق الريادة في سوق الذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن هيئة JEDEC الدولية، المتخصصة في وضع المعايير القياسية لأشباه الموصلات، تستعد للكشف عن مواصفات الجيل الجديد خلال النصف الثاني من عام 2024، ومن المتوقع أن يتم ذلك في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وسيتم التركيز في الجيل القادم من الذاكرة العشوائية بشكل رئيسي على زيادة سرعة نقل البيانات، فعندما تم إطلاق جيل LPDDR5 في عام 2019، كان يقدم سرعة نقل بيانات تبلغ 6.4 غيغابت في الثانية، وفي عام 2022 تم إطلاق جيل LPDDR5X الذي يوفر سرعة نقل بيانات تصل إلى 8.5 غيغابت في الثانية.

ومن المتوقع أن يتم رفع سقف التوقعات بشكل أكبر مع الجيل الأحدث من الذاكرة العشوائية، حيث ستوفر معدلات أسرع في نقل البيانات.

وتركز سامسونغ وSK Hynix، وفقًا للتقرير، على خفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير مع الجيل القادم.

ومن المتوقع أن يتم تزويد الهاتف غالاكسي S25 بمعالج كوالكوم المنتظر Snapdragon 8 Gen 4، الذي يتضمن أنوية Oryon CPU من تصميم شركة نيوفيا، التي تمتلكها كوالكوم.

وظهرت هذه الأنوية لأول مرة في معالج Snapdragon X Elite الموجه للحواسيب الشخصية التي تعمل بنظام تشغيل ويندوز.

ومن المتوقع أن يتم إطلاقها لأول مرة في هذا العام، ومن المتوقع أن تتفوق في أدائها على معالج A18 Pro المتوقع من أبل.

علوم وتكنولوجيا