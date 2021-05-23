قريبا.. فتح خط بحري سياحي وتجاري مباشر بين تونس ومصراتة

أعلن المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي صابر بوقرة، أنهم تلقوا تعهدات بموافقة مبدئية من وزير النقل التونسي معز شقشوق، لمنحهم التراخيص لإطلاق الخط البحري السياحي والتجاري مصراتة – تونس.

وأكد بوقرة في تصريح لإذاعة “موزاييك” التونسية، أن الخط البحري سيكون رابطا بين ليبيا وحلق الوادي وجرجيس، بعد الحصول على موافقة وزيري المالية والداخلية بالنيابة واستيفاء الإجراءات من الجانب التونسي.

وتحدث مدير مجلس التعاون عن وجود مساع لإطلاق خط بحري لفائدة الجالية الليبية يربط بين دول أوروبا ومدينة جرجيس بتونس ليستهدف نحو 4 آلاف مسافرا شهريا، ونحو 1800 سيارة بين عالية وتجارية ونحو 12 ألف طن من البضائع.

وأشار إلى أنهم تقدموا بطلبات إلى السلطات التونسية وبالتحديد محافظ البنك المركزي مروان العباسي، ووزير المالية علي الكعلي لتسهيل الأمور المصرفية لليبيين، مشيرا إلى أنه فور افتتاح خط تونس مصراتة سيتم التركيز على خط رأس الجدير.

وفي أبريل الماضي، أعلن مجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، عن افتتاح خط بحري بين البليدين قريباً.

وأفاد المجلس في بيان آنذاك، بأن صابر بوقرة المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، عبر خلال لقائه مع معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك التونسي عن استعداد مجموعة من رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للعمل على تطوير العلاقات التجارية التونسية الليبية وإحداث المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وأكد مدير المجلس انتهاء أشغال مشروع المحطة البحرية مصراتة ورغبة الجانب الليبي في فتح خط بحري لنقل المسافرين والسيارات يربط بين ميناء مصراتة وميناء صفاقس وميناء حلق الوادي وذلك بعد إتمام الإجراءات والترتيبات اللازمة من الجانب التونسي.