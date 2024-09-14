قريبًا.. افتتاح المرحلة الأولى من الطريق الدائري الثالث

تشهد المرحلة الأولى للطريق الدائري الثالث بطرابلس وضع اللمسات النهائية استعدادًا لافتتاحها في وقت قريب.

وتمتد المرحلة الأولى من الطريق الدائري الثالث من جزيرة غوط الشعال حتى جسر تقاطع طريق السواني.

وتواصل الشركات المنفذة للمشروع، المكونة من تحالف شركات مصرية، العمل على مرحلة التشطيبات الأخيرة، وتشمل تجهيز أرصفة المشاة وشبكات تصريف مياه الأمطار وأعمدة الإنارة، وتركيب إشارات المرور.

استمرار أعمـال التشطيبات الأخيرة، من تنفيذ الأرصفة وأعمدة الإنارة وشبكات تصريف مياه الأمطار، بالطريق الدائري الثالث للمرحلة الأولى تمهيداً لافتتاحها، ابتداء من جزيرة غوط الشعال حتى جسر تقاطع طريق السواني. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤