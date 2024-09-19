قريبًا.. افتتاح مركز المترددين لإيواء وعزل الوافدين في الكفرة

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 15:55 | آخر تحديث: 19 سبتمبر 2024 - 15:56 نُشر: الخميس، 19 سبتمبر 2024 - 15:55
ليبيا
مركز المترددين لإيواء وعزل الوافدين والنازحين في الكفرة

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اليوم الخميس، عن قرب افتتاح مركز المترددين لإيواء وعزل الوافدين والنازحين في مدينة الكفرة، بعد الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة والتجهيز.

وجرى تجهيز المركز بسعة سريرية تصل إلى 40 سريرًا، إضافة إلى أجهزة الأشعة الحديثة والمعدات الطبية المتطورة، مع وجود غرف للعناية المركزة مجهزة بالكامل.

ويشار إلى أن مستشفى الكفرة، هو أول مستشفى من نوعه في المدينة، يشهد أعمال صيانة وتجهيز شاملة، ليكون مركزًا متخصصًا لعزل المترددين والنازحين.

آخر تحديث: 19 سبتمبر 2024 - 15:56
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً