قريبًا.. افتتاح مركز المترددين لإيواء وعزل الوافدين في الكفرة

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، اليوم الخميس، عن قرب افتتاح مركز المترددين لإيواء وعزل الوافدين والنازحين في مدينة الكفرة، بعد الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة والتجهيز.

وجرى تجهيز المركز بسعة سريرية تصل إلى 40 سريرًا، إضافة إلى أجهزة الأشعة الحديثة والمعدات الطبية المتطورة، مع وجود غرف للعناية المركزة مجهزة بالكامل.

ويشار إلى أن مستشفى الكفرة، هو أول مستشفى من نوعه في المدينة، يشهد أعمال صيانة وتجهيز شاملة، ليكون مركزًا متخصصًا لعزل المترددين والنازحين.