«قسائم مزوّرة وساعات فاخرة».. سقوط شبكة احتيال خطيرة في بنغازي ودرنة وزوارة

أعلن جهاز البحث الجنائي عن تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية التي أسفرت عن كشف وضبط عدة قضايا نصب وسرقة واحتيال في مدينتي بنغازي ودرنة، مع إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

ففي مدينة بنغازي، تمكنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير بجهاز البحث الجنائي من كشف قضية نصب استهدفت أحد محال بيع الساعات الفاخرة، بعد الاستيلاء على ساعات تقدر قيمتها الإجمالية بـ 158,600 دينار ليبي، عبر استخدام قسائم إيداع مصرفية مزورة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تواصل مع المحل منتحلًا صفة امرأة ترغب في شراء ساعات عبر خدمة التوصيل، وأرسل أربع قسائم تبين لاحقًا أنها مزورة بالكامل، دون دخول أي مبالغ مالية إلى حساب المحل، ما مكنه من الحصول على 12 ساعة فاخرة.

وبحسب اعترافاته الأولية، أقر المتهم الرئيسي بتزوير القسائم بنفسه، كما اعترف بتوزيع الساعات على عدد من أصدقائه بهدف إخفائها والتصرف بها بعيدًا عن الجهات الأمنية، قبل أن تسفر التحريات عن استرجاع معظم المسروقات وضبط عدد من المتورطين.

وفي سياق متصل، أعلن فرع جهاز البحث الجنائي في درنة كشف ملابسات سرقة مبلغ مالي يقدر بـ 25 ألف دينار ليبي من داخل منزل أحد المواطنين، حيث تبين عدم وجود آثار كسر أو اقتحام.

وأشارت التحقيقات إلى تورط شقيق المشتكي في الواقعة، بعد قيامه بشراء مركبة بقيمة 5 آلاف دينار من جزء من المبلغ المسروق، قبل أن يعترف لاحقًا بسرقة 8500 دينار فقط، مع وجود شريك متورط في التحريض والتستر، وقد جرى ضبطهما واسترجاع جزء من الأموال والمركبة.

كما تمكن فرع الجهاز ذاته من كشف قضية نصب وسرقة في مدينة زوارة، بعد بلاغ تقدمت به مواطنة أفادت بتعرضها للاحتيال بمبلغ 100 ألف دينار وسرقة سيارة بقيمة 40 ألف دينار.

وخلال 24 ساعة فقط، قادت التحريات إلى تحديد موقع المشتبه بهم داخل شقة في منطقة باب شيحا، حيث جرى ضبط متهمة من الجنسية التونسية، والعثور على مبالغ مالية وسيارة ومخدرات بحوزتهم.

وأقرت المتهمة خلال التحقيقات بأنها لجأت للاختباء في مدينة درنة، مع اعترافات بارتباطها بشريك في الجريمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات الأولية مع جميع المتهمين.