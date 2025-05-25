قسم شرطة النجدة يضبط عدداً من الأشخاص والمركبات المطلوبة في طرابلس

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وبسط الاستقرار في العاصمة، تمكنت دوريات قسم شرطة النجدة بمديرية امن طرابلس من تنفيذ عدة عمليات أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط عدد من المركبات والأشخاص المطلوبين في قضايا جنائية.

وخلال تنفيذ دورية أمنية في طريق عرادة، اشتبه عناصر الشرطة في مركبة من نوع “تويوتا هايلوكس” بلون رصاصي، وبعد استيقافها والتحقق من بياناتها عبر منظومة الاستعلام الأمني، تبين أنها مسروقة من منطقة جسر الفلاح ومبلغ عنها مسبقاً لدى مركز شرطة الحي الصناعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم المركبة إلى المركز المختص.

وفي عملية أمنية منفصلة، وأثناء تمركز دورية عند جزيرة الغيران، ورد بلاغ حول قيام شخص أجنبي بسرقة منازل مطلة على طريق السريع. وعلى الفور، تحركت الدورية إلى الموقع وتمكنت من ضبط الجاني وبحوزته سلاح أبيض (سكين).

كما تم ضبط شريك له، من جنسية مختلفة، كان بحوزته أدوات لقص الحديد، وقد حاول تقديم رشوة لعناصر الدورية مقابل الإفراج عنه، إلا أنه جرى التعامل معه وفق القانون وتسليمهما معاً إلى مركز شرطة غوط الشعال لاستكمال التحقيقات.

وتؤكد شرطة النجدة استمرارها في تنفيذ المهام الأمنية بكل حزم، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.