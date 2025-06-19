قسم مرور «طرابلس المركز» ينفذ حملة لضبط المركبات المخالفة والمتوقفة عشوائياً

أطلق قسم مرور طرابلس المركز، صباح اليوم الخميس، حملة مرورية مكثفة استهدفت المركبات المتوقفة بشكل عشوائي على الأرصفة وأماكن الوقوف الممنوع، وذلك في محيط شارع عمر المختار وشارع النصر، ضمن نطاق بلدية طرابلس المركز.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود القسم لتنظيم حركة السير، والحد من الازدحام المروري، وتحسين انسيابية التنقل داخل المدينة، لاسيما في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية.

وأكدت الجهات المختصة استمرار هذه الحملات خلال الأيام القادمة، داعية المواطنين إلى التعاون والالتزام بقواعد المرور وتفادي الوقوف في الأماكن غير المخصصة، لما له من تأثير سلبي على حركة السير والسلامة العامة.