«قس» يُهاجم السيسي.. ونشطاء يُعيدون نشر المقطع

تداول نشطاء مصريون مقطع فيديو لأحد القساوسة المسيحيين في مصر وجه فيه انتقادات لاذعة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتزامن مع ما تشهده البلاد من موجة تظاهرات غاضبة ضد النظام الحاكم.

وكان القس مرقص عزيز خليل قد سجل المقطع المصور قبل أربع سنوات منتقدا السيسي، وأعاد النشطاء نشره في ظل موجة الغضب والتظاهر الذي تشهده البلاد ضد النظام.



وقال القس في المقطع: “انتخبنا السيسي كأقباط وفرشنا له الطريق ولكن الأمور وصلت لشيء سيء، وأصبح أسوأ رئيس لمصر، وخدعنا فيه بعدما وقفنا بجواره كأقباط في 30 يونيو 2013”.



وتابع خليل: “أرى في السيسي الخيانة، فقد خان الأقباط الذين أجلسوه على كرسي مصر، وهو بهذا المستوى أسوأ رئيس جمهورية”.



وأضاف: “أتمنى أن أرى قرارا واحدا له يحترمه أو يصدق فيه، فهو لا يسمع غيره، وكيف لرجل عسكري لا توجد له كلمة”.

وخاطب السيسي بقوله: “أنت خربت البلد، شحت الناس، قمت بمشروعات ليس لأجل التعمير ولكن ليقول الناس إنك عملت قناة السويس، شحت البلد في عهدك، والكل عرفك الأقباط والمسلمون، والناس كانوا في مستوى فوق المتوسط وأصبحوا الآن في الحد الأدنى”.

وتابع خليل، خطابه لرئيس الانقلاب: “صدمني حديثك بأننا نور عينيك، ولكن أنت أعور، وأفعالك تذكرني بنيرون، الطاغية الذي حرق روما وهو يضحك، وأرى صورك مثله في فيسبوك وأنت تضحك وتتمايل”.

وأكد أن أيام الرئيس حسني مبارك كانت أفضل من أيامك، وكان الناس في سلام وهدوء، والآن الناس تبحث في الزبالة القمامة لتأكل،

وأضاف: “أبناء حضارة آلاف السنين يأكلون من الزبالة في أيام السيسي السوداء”.

وختم القس المصري حديثه: “أنت مقلب أخذناه، يا ليتك ما دخلت الكنيسة، فلقد دفعنا ثمن زيارتك للكنيسة غالي، نام واضحك، سيأتي يوم يتذكر فيه العالم نهايتك يا سيسي” حسب ما نقل موقع “عربي 21”.