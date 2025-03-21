«قصر الحاج».. معلم تاريخي مهم في «جبال نفوسة»

يُعتبر “قصر الحاج” جنوب غربي ليبيا، معلمًا تاريخيًا مهمًا يعود إلى القرن الـ12، وهو عبارة عن “صومعة ضخمة دائرية الشكل مكوّنة من ثلاثة طوابق و30 غرفة”.

وشهدت جبال “نفوسة” خلال المرحلة الإسلامية تشييد العديد من القصور التي تنتشر في المنطقة الواقعة بين يفرن ووازن، والتي وصل عددها إلى ما يزيد عن 40 قصراً.

وبحسب المتحف الوطني، “من أقدم القصور التي ما زالت قائمة حتى الآن “قصر الحاج”، الواقع على بعد 135 كم جنوب غرب طرابلس”.

ووفق المتحف، “يُعد من أهم القصور الجماعية في جبل نفوسة، حيث يتكون من طابقين، وهو الأقرب إلى شكل الحصن، ويحتوي في الأصل على 114 غرفة للتخزين، وتتميز هندسته المعمارية بأحد أبرز الطرز المعمارية في المنطقة”.