قصص مأساوية وأحداث مثيرة.. تعرف على أبرز أخبار اليوم من «عين ليبيا» والعالم

في عالم مليء بالأحداث المتسارعة والتطورات المتنوعة، نقدم لكم أبرز وأهم الأخبار التي ترسم واقع اليوم من قلب ليبيا والعالم، من حرائق تهدد الواحات في المغرب، إلى جرائم مؤلمة في باكستان وفرنسا، ومن صراعات قانونية وسياسية في تونس، إلى عمليات أمنية ناجحة في الجزائر ومصر، مرورًا بأحداث مأساوية في المدارس والجامعات، وانفجارات ضخمة في لبنان، وأحكام قضائية مثيرة في إيران، وصولاً إلى تحذيرات صحية خطيرة في السودان، تابعوا معنا هذه الأحداث العاجلة التي تكشف الكثير عن واقعنا المتغير وتسلط الضوء على قصص الإنسانية والصراع والأمل في آن واحد.

مقتل مؤثرة باكستانية شهيرة رفضت طلبات معجب.. والشرطة توقف الجاني

أعلنت الشرطة الباكستانية، الثلاثاء، توقيف شاب يبلغ 22 عامًا بتهمة قتل سناء يوسف، المؤثرة الشهيرة على “تيك توك” التي يتابعها أكثر من 800 ألف شخص، بعد أن رفضت مرارًا الارتباط به.

ووقعت الجريمة مساء الإثنين داخل منزل عائلة الضحية في إسلام آباد. وقال قائد شرطة العاصمة، سيد علي ناصر رضوي، إن القاتل كان يطاردها عبر الإنترنت، وتم رصده يتجول قرب منزلها لساعات قبل ارتكاب الجريمة، ثم فرّ إلى مدينة فيصل آباد حيث أُلقي القبض عليه.

وقبل ساعات من مقتلها، نشرت سناء مقطع فيديو وهي تحتفل بعيد ميلادها، وأثارت الجريمة صدمة واسعة في البلاد، وسط دعوات لتحقيق العدالة، خصوصاً في ظل تقارير تشير إلى أن 80% من النساء في باكستان تعرضن للتحرش في الأماكن العامة.

المغرب يشهد حريقًا ضخمًا يلتهم أكثر من 3.4 هكتارات من النخيل جنوب البلاد

اندلع يوم أمس حريق واسع في واحة “أفرا” الواقعة بمنطقة أكادير الهناء في إقليم طاطا جنوب المغرب، مما أدى إلى إتلاف مساحة تقدر بـ3.4 هكتارات من أشجار النخيل.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب المتصاعدة في الموقع، وسط تحرك سريع من فرق الدفاع المدني وسكان المنطقة للسيطرة على النيران.

وأوضحت أسماء مرشد، المديرة الإقليمية للفلاحة بإقليم طاطا، أن الحريق تسبب في خسارة نحو 500 نخلة، مشيرة إلى أنه تم السيطرة عليه بالكامل بفضل استجابة مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية.

كما أكدت مرشد أن الجهات المعنية استعملت عدداً من الآليات والتجهيزات، وأنه تم إنشاء خطوط عازلة لمنع امتداد النيران إلى باقي أجزاء الواحة، مما ساهم في الحد من الأضرار.

يأتي هذا الحريق ضمن سلسلة حرائق متكررة تهدد الواحات الزراعية في جنوب المغرب، مما يستدعي تعزيز جهود الوقاية والتدخل السريع للحفاظ على الموارد الطبيعية.

تونس تؤكد حكم السجن 10 سنوات بحق نور الدين البحيري

أيدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر بحق القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والذي يقضي بسجنه لمدة 10 سنوات.

وجاء ذلك بعد إدانته على خلفية تدوينة نُسبت إليه أثناء مشاركته في مسيرة لجبهة الخلاص بمنطقة المنيهلة.

وتشمل التهم الموجهة للبحيري تحريض السكان على الاعتداء على بعضهم البعض، وإثارة الفوضى داخل التراب التونسي، بالإضافة إلى تدبير اعتداء يهدف إلى تبديل هيئة الدولة.

وأكّد مصدر قضائي في محكمة الاستئناف لتلفزيون “موزاييك” صحة تأييد الحكم، مع الإشارة إلى أن القرار نهائي وقابل للتنفيذ.

والدة الشاب التونسي الضحية تروي تفاصيل مأسوية: “لم أره منذ 15 عامًا وقُتل أثناء مكالمتنا الهاتفية”

عبّرت منوبية ميراوي، والدة الشاب التونسي هشام، الذي قُتل في جريمة عنصرية على يد جاره الفرنسي في مدينة بوجيه سور أرجينز جنوب شرق فرنسا، عن حزنها العميق وفقدانها لابنها الذي لم تلتق به منذ نحو 15 عامًا.

وقالت منوبية والدموع تذرف من عينيها: “خمس عشرة سنة وأنا أحلم بلقائه.. كنت أعد الأيام للحظة التي أحتضنه فيها من جديد”. وأضافت: “في تلك الليلة، كنا على مكالمة هاتفية، كان يتحدث معي بسعادة وفجأة انقطع صوته، ولم أسمع سوى صوت الهاتف وهو يسقط”.

من جهتها، أكدت شقيقته منى أن هشام اتصل بالعائلة جميعًا في تلك الليلة، وكان يبدو سعيدًا كأنه يودعهم دون أن يدركوا، ثم انقطع صوته فجأة.

وفيما أعلنت وزارة العدل الفرنسية اعتقال الجاني بعد فراره، أعرب وزير الداخلية التونسي خالد النوري في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي عن استنكاره للحادثة، مؤكدًا على ضرورة حماية الجالية التونسية في فرنسا واتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تنبع من خطاب الكراهية والتعصب.

الجيش الجزائري يقضي على إرهابيين اثنين شرق البلاد ويصادر أسلحة متطورة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء 3 يونيو 2025، أن الجيش الوطني الشعبي نجح في القضاء على إرهابيين اثنين خلال عملية بحث وتمشيط في منطقة واد بودخان بقطاع خنشلة، الناحية العسكرية الخامسة شرق البلاد.

وأوضح البيان الرسمي أن القوات استرجعت مسدسين ورشاشين من نوع كلاشنيكوف إلى جانب كمية من الذخيرة، مؤكداً أن العملية لا تزال مستمرة لتعقب ما تبقى من العناصر الإرهابية.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تعكس يقظة وعزم الجيش الوطني الشعبي على القضاء النهائي على المجرمين وتعزيز الأمن في المنطقة.

السلطات الأمريكية تحتجز زوجة وأبناء منفذ هجوم كولورادو للتحقيق في علاقتهم بالحادث

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، يوم الثلاثاء، احتجاز زوجة وأبناء محمد صبري سليمان الخمسة، المشتبه به في تنفيذ الهجوم الإرهابي بكولورادو، لدى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، تمهيدًا للتحقيق في مدى تورطهم أو علمهم بالحادث.

ووصفت نويم في تدوينة عبر منصة “إكس” سليمان بأنه “إرهابي ومهاجر غير شرعي”، مؤكدة استمرار التحقيقات لمعرفة ما إذا كانت عائلته قد قدمت أي دعم له أو كانت على علم بالهجوم.

وأفادت تقارير بأن العائلة، التي كانت تقيم في كولورادو سبرينغز، تم احتجازها بموجب إجراءات الإبعاد السريع، التي تسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين دون الحاجة لجلسة قضائية.

وقام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بتفتيش منزل العائلة، حيث سلمت زوجة سليمان هاتف زوجها المحمول إلى الشرطة، في خطوة تعكس تعاونهم حتى الآن في التحقيقات.

ويذكر أن محمد سليمان (45 عامًا) دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية عام 2022، وبقي في البلاد بعد انتهاء صلاحيتها. وقد شن هجومًا باستخدام زجاجات مولوتوف أثناء فعالية مناصرة للرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص، بينهم حالة حرجة.

ويواجه سليمان اتهامات بمحاولة القتل من الدرجة الأولى والهجوم الإرهابي المستهدف، مع عقوبات قد تصل إلى 384 عامًا في السجن.

والد لاعب يعتدي على حكم مباراة ناشئين في سويسرا بعنف

شهدت مباراة فريقي فيلميرغن وشوفتلاند لكرة القدم على مستوى الناشئين حادثة اعتداء عنيفة، حيث تعرض حكم المباراة لكمّة قوية من والد أحد لاعبي فريق فيلميرغن، عقب خسارة فريقه بنتيجة 2-4 في الوقت بدل الضائع.

وذكرت صحيفة “Aargauer Zeitung” السويسرية أن والد اللاعب فقد السيطرة على أعصابه، ووجه للحكم سؤالاً استفزازياً قبل الاعتداء عليه قائلاً: “هل تعرف ماذا تعني كرة القدم؟” ثم قام بتوجيه اللكمة.

وأدان نادي فيلميرغن بشدة هذه الواقعة، مؤكدًا رفضه التام لأي شكل من أشكال العنف داخل الملاعب وخارجها. كما وصف أحد مدربي الفريق سلوك والد اللاعب بأنه “غير مقبول”، مشيرًا إلى أن النادي يدرس إمكانية منعه من حضور مباريات ابنه مستقبلاً.

من جهته، أعرب لويجي بونتي، رئيس مقاطعة أرجاو لكرة القدم، عن صدمته من الحادثة، واصفًا ما حدث بأنه صدمة حقيقية تسبب بها اعتداء فج أثناء مباراة للأطفال.

Skandal bei Aargauer 🇨🇭Junioren-Fußballspiel!

Vater schlägt Schiedsrichter ins Gesicht.

Ein unsportlicher Vorfall im Aargauer Juniorenfußball:

"Wissen Sie was heißt Fußball?" und schlägt zu.



Meinen Meinung: "Wissen Sie was heißt Platzverbot auf Lebenszeit? Auch für den… pic.twitter.com/PTAPI6LHUd — Andre🖤💛🇩🇪💙 (@Andre_SGDynamo) June 3, 2025

طالبة بمحافظة الغربية تقفز من الطابق الثاني خلال امتحان الجبر وإنقاذها في اللحظة الأخيرة

شهدت إحدى مدارس محافظة الغربية بمصر حادثة مأساوية، حيث قامت طالبة في الصف الثالث الإعدادي بمحاولة انتحار خلال أداء امتحان مادة الجبر، إثر عجزها عن الإجابة على الأسئلة.

وأفادت التحقيقات الأولية أن الطالبة طلبت الذهاب إلى دورة المياه، لكنها قفزت من الطابق الثاني للمدرسة، ما أدى إلى إصابتها بكسور وكدمات متفرقة، وتم نقلها فوراً إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتمكنت من النجاة رغم خطورة الحادث.

وأبلغت إدارة المدرسة الأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيق، وأكدت أن التحريات مستمرة لفهم ملابسات الحادث، فيما تم تحرير محضر رسمي وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مصر.. مقتل تشكيل عصابي خطير في تبادل إطلاق نار مع الشرطة وضبط أسلحة ومخدرات بقيمة 11 مليون جنيه

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، عن مقتل أفراد تشكيل عصابي شديد الخطورة، تخصص في السرقة بالإكراه والاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة، إثر تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن في الظهير الصحراوي بإحدى قرى محافظة أسيوط.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن التحريات أكدت تورط التشكيل العصابي، الذي يضم 3 عناصر سبق اتهامهم في 21 جناية مختلفة بينها السرقة بالإكراه والبلطجة وتعاطي المخدرات، في نشاط إجرامي واسع يشكل خطراً على الأمن العام.

وأضاف البيان أن هؤلاء المتهمين كانوا محكومين بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات وسلاح، كما يُجري البحث عن اثنين منهم في قضايا سرقة بالإكراه ومقاومة سلطات.

وخلال مداهمة أمنية دقيقة، وقع تبادل إطلاق نار أسفر عن مقتل جميع أفراد العصابة، وتم ضبط بحوزتهم 25 سلاحاً نارياً متنوعاً بين بنادق آلية وبنادق خرطوش، بالإضافة إلى كميات كبيرة من مخدري الشابو والحشيش تقدر قيمتها بحوالي 11 مليون جنيه مصري.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها الحثيثة في مواجهة كافة التشكيلات الإجرامية، خاصة تلك التي تمارس السرقة بالقوة والاتجار بالمخدرات والأسلحة، لما تشكله من تهديد خطير للأمن المجتمعي.

مصر.. صور مرعبة لمهرائيل صبري تظهر آثار تعذيب زوجها بعد أقل من شهر على زواجهما

تصدر اسم مهرائيل صبري محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد تداول صور صادمة تظهر آثار تعذيبها على يد زوجها، الذي اعتدى عليها بالضرب لمدة 8 ساعات متواصلة ووضع شريط لاصق على فمها لمنعها من الصراخ.

وذكرت مصادر على مواقع التواصل أن الزوجة تعرضت لموجة تعذيب عنيفة استمرت من العاشرة مساءً حتى الخامسة صباحًا، الأمر الذي أثار موجة استنكار واسعة وتفاعل سريع من السلطات.

وعلى الفور، استجابت مديرية أمن بني سويف للاستغاثات التي انتشرت على السوشيال ميديا، وتم فتح تحقيق عاجل في الحادثة.

وأكدت مهرائيل صبري في أقوالها أمام النيابة العامة أن زوجها اعتاد التعدي عليها بالضرب والإهانات منذ زواجهما في نهاية أبريل الماضي، مشيرة إلى أن ليلة الواقعة طلب منها تجهيز السجاد في خمس دقائق، وعندما تأخرت أغلق الباب عليها وضربها بسلك كهربائي لفترة طويلة، ثم سرق مجوهراتها وطردها من الشقة.

وبناءً على تحريات المباحث التي أكدت صحة أقوال المجني عليها، أمرت النيابة بحبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عروس بني سويف ‏مهرائيل صبري يتيمة عندها 22 سنة لم يمر علي زواجها شهر وحصل اللي في الصور دي ولمدة ليلة واحدة وتعذيب لمدة… تم النشر بواسطة ‏‎Morius Farag‎‏ في الثلاثاء، ٣ يونيو ٢٠٢٥

حريق ضخم يندلع في جامعة توشيا شمال روما

اندلع صباح اليوم الأربعاء حريق ضخم في جامعة توشيا بمدينة فيتيربو الإيطالية، على بُعد نحو 80 كيلومتراً شمال العاصمة روما، واشتعلت النيران في مبنى كلية الزراعة داخل حرم رييلو، حيث يعمل رجال الإطفاء بكامل طاقاتهم للسيطرة على ألسنة اللهب.

وأفادت التقارير الأولية بأن الحريق أدى إلى انهيار الطابق الثاني من المبنى، فيما تم إجلاء جميع الطلاب والأساتذة والموظفين الإداريين بأمان، دون تسجيل أي إصابات حتى الآن.

ويُرجح أن تكون النيران قد اندلعت من سطح المبنى الذي يشهد حالياً أعمال ترميم، ما تسبب في تصاعد دخان أسود كثيف كان مرئياً من مسافات بعيدة.

وطوقت قوات الشرطة المنطقة المحيطة بالجامعة الواقعة في شارع سان كاميلو دي لليس، بالقرب من محكمة فيتيربو، ومنعت دخول المدنيين.

ودعت السلطات السكان المحليين إلى إغلاق نوافذ منازلهم كإجراء احترازي بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق، وتواصل فرق الإطفاء جهودها المكثفة للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره.

لبنان.. حريق كبير يندلع في محطة وقود على طريق بعبدا– الحدث ويسبب انفجارًا وجريحين

اندلع حريق ضخم اليوم في محطة وقود تقع على طريق بعبدا– الحدث بالعاصمة اللبنانية، مما أدى إلى سماع دوي انفجار قوي في المنطقة ووقوع جريحين.

وشوهدت سحابة دخان سوداء كثيفة تغطي سماء المنطقة، مما دفع فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى سرعة التوجه إلى موقع الحريق للسيطرة على الوضع وتقديم الإسعافات اللازمة.

وكشفت مصادر في الدفاع المدني لصحيفة “النهار” أن الحريق نشب في صهاريج مازوت قريبة من محطة MEDCO في منطقة الحدث، بينما لا تزال أسباب اندلاع الحريق وعدد الإصابات الكاملة غير معروفة.

المحكمة العليا في إيران تصادق على حكم الإعدام بحق آزاد شجاعي المتهم في اغتيال محسن فخري‌ زاده

أيدت الدائرة 39 للمحكمة العليا الإيرانية اليوم حكم الإعدام الصادر بحق آزاد شجاعي، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال العالم البارز في البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، محسن فخري‌ زاده.

وجاء تأييد الحكم بعد استعراض القضية أمام المحكمة الثورية في أرومية، عاصمة محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، ما يضع شجاعي على مشارف تنفيذ حكم الإعدام.

وبحسب موقع “هرانا” الإيراني، فقد أدين شجاعي بتهمتي “التجسس لصالح إسرائيل” و”نقل معدات” ساهمت في تنفيذ عملية الاغتيال.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية قد أعلن سابقاً صدور أحكام بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص في هذه القضية، لكن شجاعي هو الوحيد الذي تم الكشف عن اسمه رسمياً حتى الآن.

يُذكر أن آزاد شجاعي اعتُقل في أوائل عام 2024 ويقبع حالياً في سجن أرومية، فيما يُعد اغتيال محسن فخري‌ زاده في 27 نوفمبر 2020 أحد أكثر الاغتيالات غموضاً وتأثيراً في إيران خلال العقدين الماضيين.

وزارة الصحة بالخرطوم تسجل 3 وفيات و531 إصابة جديدة بالكوليرا وتحذر خلال عيد الأضحى

أعلنت وزارة الصحة بولاية الخرطوم تسجيل 3 حالات وفاة و531 حالة إصابة جديدة بوباء الكوليرا، مؤكدة استمرار انحسار معدل الإصابة في جميع محليات الولاية.

ودعت الوزارة في بيان رسمي المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، خصوصاً ضرورة التخلص السليم من مخلفات الذبائح عبر وضعها في صناديق النفايات المنتشرة، بالإضافة إلى أهمية شرب المياه النظيفة وغسل اليدين للحفاظ على النسبة الصفرية للوباء.

وحتى بداية يونيو 2025، سجل السودان أكثر من 60,000 حالة إصابة بالكوليرا، مع وفاة أكثر من 1,640 شخصاً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وتتركز الغالبية العظمى من الحالات في ولاية الخرطوم، التي شهدت مؤخراً تصاعداً مقلقاً في أعداد الإصابات التي بلغت بين 600 و1,300 حالة يومياً في بعض الفترات، وسط نقص حاد في الإمدادات الطبية والمياه النظيفة وتدهور الخدمات الصحية بسبب النزاعات المسلحة.

كما تفشى المرض في عدة ولايات أخرى مثل الجزيرة، سنار، شمال كردفان، نهر النيل، البحر الأحمر، والشمالية، مما يعقد جهود السيطرة على الوباء.

وتستمر السلطات الصحية في تقديم العلاج والتوعية، غير أن التحديات الكبيرة في البنية التحتية ونقص الكوادر الطبية وغياب الدعم الكافي تهدد بزيادة أعداد الإصابات والوفيات في حال عدم توفير مساعدات عاجلة.