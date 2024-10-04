قصف أمريكي بريطاني على اليمن والانفجارات تهزّ صنعاء

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 4 أكتوبر 2024 - 17:14 | آخر تحديث: 4 أكتوبر 2024 - 17:37 نُشر: الجمعة، 4 أكتوبر 2024 - 17:14
دولي
أ ب
استهدفت 5 غارات جوية معسكر الصيانة في صنعاء

ذكرت وسائل إعلام يمنية، أن “الطيران الأمريكي البريطاني، شن غارات عدة على العاصمة صنعاء ومنطقة الكثيب غرب مدينة الحديدة”.

ووفق وسائل إعلامية، “هزت انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء والحديدة، واستهدفت 5 غارات جوية معسكر الصيانة في منطقة الحصبة شمالي العاصمة صنعاء، كما استهدفت 4 غارات جوية منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة”.

يذكر أنه وتضامنا مع غزة التي تواجه حرباإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، يستهدف “جماعة أنصار الله- الحوثيون” بصواريخ ومسيرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب، كما قصفوا تل أبيب ومناطق إسرائيلية مختلفة”.

آخر تحديث: 4 أكتوبر 2024 - 17:37
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