قصف إسرائيلي يستهدف بانياس غربي سوريا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الجمعة، بمقتل رضا زارعي أحد مستشاري الحرس الثوري بالقصف الإسرائيلي على بانياس غربي سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 3 أشخاص قتلوا، هم قيادي إيراني و2 آخرين كانوا معه من جنسية غير سورية، في “استهداف إسرائيلي” لمنزل بمنطقة بطرايا في أطراف بانياس الجنوبية على الساحل السوري. وأضاف أن “الاستهداف تسبب بدمار كبير في الفيلا، وعدة منازل في محيطها، مما أدى لإصابة بعض المدنيين القاطنين في المنطقة بجروح”.

وبحسب المرصد فإن ضربة بانياس استهدفت منزلا كانت تستخدمه القوات الإيرانية، فيما أشارت مصادر محلية إلى سماع ثلاثة انفجارات عنيفة سببت حالة من الذعر في أوساط السكان نتيجة أصواتها العنيفة.

وقال مديرُ المرصد السوري رامي عبد الرحمن إن هذا الاستهداف هو الأول من نوعه في بانياس منذ ثلاث سنوات.

وعلى وقع الحرب في قطاع غزة، كثّفت إسرائيل وتيرة الغارات التي تشنها في سوريا، حيث تستهدف بشكل خاص مجموعات موالية لطهران بينها حزب الله.