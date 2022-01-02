قصف إسرائيلي يستهدف جنوب قطاع غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي، في ساعة متأخرة يوم السبت، سلسلة من الغارات على مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وسُمِع دوي انفجار في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مع تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مكثف في سماء القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطيران الحربي قام باستهداف موقع القادسية غرب محافظة خانيونس.

شاهد: في أول أيام العام الجديد..الاحتلال يشن غارات على موقع للمقـاومة في قطاع غزة. pic.twitter.com/HYMEodQ6SJ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 1, 2022

وذكرت “القناة 13” العبرية أن سلاح الجو قصف أهدافا في قطاع غزة رداً على إطلاق الصواريخ على سواحل تل أبيب.

وقال نشطاء إن الجيش الإسرائيلي استهدف خانيونس بأكثر من 10 غارات، ولم تُعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء القصف.

"وجهًا لوجه.. فيديو متداول لشاب فلسطيني استهدفت طائرات الاحتلال منطقة بجانبه في قطاع غزة الليلة"#غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/sN3iTFX8RC — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 1, 2022

وأفاد التلفزيون الإسرائيلي بأن سلاح الجو قصف موقعا للفصائل الفلسطينية غرب خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد أفادت في وقت سابق، بأن القوات الإسرائيلية قررت الرد على إطلاق الصاروخين من قطاع غزة باتجاه سواحل غوش دان في تل أبيب الكبرى.