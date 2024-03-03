قصف إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن إسرائيل ضربت “بالقذائف الفوسفورية” قرية الوزاني قضاء مرجعيون بجنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن إسرائيل قصفت بالمدفعية أطراف حي المسلخ بمحافظة النبطية بالجنوب اللبناني.

وخلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، وسعت إسرائيل نطاق المواجهات، إذ طالت ضرباتها بلدات خارج الشريط الحدودي، وبلغت مناطق قريبة من صيدا، في اختراق لقواعد الاشتباكات التي ظلت راسية منذ أكتوبر الماضي، بعيد اشتعال الحرب في قطاع غزة.

كما استهدفت أكثر من مرة سيارات تقل عناصر ومسؤولين لحزب الله في الجنوب اللبناني، واغتالت بعض كبار ضباطه الميدانيين المسؤولين سواء عن إطلاق الصواريخ أو المسيرات.

ولاحقًا، أعلن حزب الله في بيان، أن عناصره استهدفت “عند الساعة 1:40 من بعد ظهر ‎اليوم الأحد بالأسلحة المناسبة، قوّة عسكرية إسرائيلية مقابل قرية الوزاني، وحققت ‏فيها إصابات مباشرة، مما دفع القوات الإسرائيلية لإطلاق قذائف دخانية للتغطية على عملية سحب ‏القتلى والجرحى بالمروحيّات من موقع الاستهداف”.