مقتل شخصين وإصابة ثالث في قصف إسرائيلي بحي كفرسوسة جنوب دمشق

قتل مواطنان سوريان وأصيب ثالث بجروح، جراء قصف إسرائيلي بالصواريخ استهدف صباح اليوم مبنى سكنياً في حي كفرسوسة بدمشق.

وقال مصدر عسكري سوري في تصريح لـ سانا: “حوالي الساعة 9:40 من صباح هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق”.

وأضاف المصدر: “إن العدوان أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة”.

صور من الأضرار التي تركها قصف إسرائيلي في دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن انفجارات عنيفة ضربت دمشق بعد غارات إسرائيلية.

وأفادت مصادر سورية بأن القصف الإسرائيلي استهدف عدة مواقع في العاصمة السورية، مشيرة إلى أن القصف استهدف منطقة كفر سوسة، في هجوم هو الثالث عشر من نوعه منذ مطلع العام الحالي.

وبحسب المرصد استهدف القصف الإسرائيلي شقة سكنية في كفرسوسة في دمشق، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية، فيما يرجح أنها عملية اغتيال جديدة في إطار السياسة الإسرائيلية المتبعة مؤخراً باستهدافات قيادات وشخصيات من الصف الأول ضمن الخبراء الإيرانيين على الأراضي السورية

وتسببت الضربات الإسرائيلية المتكررة بمقتل 31 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 13 آخرين منهم بجراح متفاوتة، إضافة لمقتل 8 مدنيين بينهم سيدة بالاستهدافات الإسرائيلية.

وتوزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 7 لدمشق وريفها، و5 لدرعا، و1 على حمص.