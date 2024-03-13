قصف إسرائيلي يستهدف مدينة صور جنوب لبنان

قُتِل شخصان على الأقل، أحدهما عضو في حركة حماس، وأصيب آخران بجروح، اليوم الأربعاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة صور جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مواطنا فلسطينيا قتل “داخل السيارة التي استهدفتها” الضربة الإسرائيلية في محيط مدينة صور قرب مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين.

وقتل شخص ثان من سوري الجنسية، قالت الوكالة، إنه “كان على متن دراجة نارية وصادف مروره لحظة الاعتداء”.

وفي وقت لاحق، نعت حركة حماس في لبنان وكتائب” عز الدين القسام”، في لبنان “الشهيد القسامي المجاهد هادي علي محمّد مصطفى”، من مخيم الرشيدية.

وتأتي الضربة، غداة تبادل للقصف بين حزب الله وإسرائيل التي شنت غارات على منطقة بعلبك، قالت انها استهدفت “مقري قيادة” لحزب الله. وأسفرت عن مقتل مقاتلين، نعاهما حزب الله.

وأعلن حزب الله من جهته، استهداف مواقع اسرائيلية في الجولان بأكثر من مئة صاروخ.

ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية تصعيدا بين حزب الله وإسرائيل.

ويعلن حزب الله استهداف مواقع وأجهزة تجسس وتجمعات عسكرية إسرائيلية دعما لغزة و”إسنادا لمقاومتها”، فيما يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف “بنى تحتية” للحزب وتحركات مقاتلين قرب الحدود.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 320 شخصا على الأقل في لبنان، بينهم 219 مقاتلا من حزب الله و54 مدنيا، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس استنادا الى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل 9 جنود، و6 مدنيين.