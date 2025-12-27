قصف متبادل في حلب.. الجيش السوري يسقط مسيّرات

تعرضت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب في سوريا لتقصف متبادل بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، ما أسفر عن توتر أمني ملحوظ في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن الجيش السوري أسقط مسيّرات أطلقتها قسد باتجاه مواقع الجيش في سد تشرين بريف حلب الشرقي، في خرق جديد لاتفاق 10 مارس.

وأوضحت الوكالة أن قسد استهدفت حاجزا لقوى الأمن الداخلي في دوار شيحان شمال حلب، ما أدى لإصابة أحد عناصره بجروح وتم إسعافه على الفور ونقله إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، إن قناصي قسد المنتشرين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية استهدفوا أحد حواجز وزارة الداخلية أثناء تنظيم حركة دخول وخروج المدنيين، مؤكدا التعامل مع مصادر النيران وإسكاتها وفق القواعد المعتمدة.

وحذر عبد الغني المدنيين من الاقتراب من مواقع التوتر حرصا على سلامتهم، داعيا إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، مؤكدا أن استمرار خروقات قسد للاتفاق سيقابل باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحميلها المسؤولية عن أي تصعيد.

من جهتها، قالت مديرية إعلام حلب إن رفض قسد تنفيذ بنود اتفاق 10 مارس والاستفزازات المتكررة للقوات الأمنية والعسكرية يظهر عبثية لديها بمصير البلاد، ورغبة في جر المنطقة لصدام ستكون قسد الخاسر فيه، رغم جهود الدولة السورية للحفاظ على التهدئة دون صدام.

وأضافت المديرية أن الخروقات الأخيرة تؤكد أن قسد لا ترغب في تنفيذ الاتفاق وتعارض رغبة الشعب السوري في وحدة سوريا واستقرارها وازدهارها.

وكانت قسد قد قصفت أحياء عدة في حلب بقذائف هاون وراجمات صواريخ ورشاشات ثقيلة يوم الإثنين الماضي، ما أدى إلى مقتل 4 مدنيين وإصابة 15 آخرين.

السلطات السورية تعتقل 12 شخصاً بينهم ضباط مرتبطون بالنظام السابق على الحدود اللبنانية

ألقت السلطات السورية القبض على 12 شخصاً، بينهم ضباط مرتبطون بالنظام السابق بقيادة الرئيس السابق بشار الأسد، على الحدود السورية اللبنانية خلال ليلة الجمعة-السبت.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع في بيان نشر على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “ألقت وحدات حرس الحدود القبض على 12 شخصاً، بينهم عناصر وضباط لديهم ارتباط بالنظام البائد على الحدود السورية اللبنانية”. وأضاف البيان: “سيجري تسليم الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

وأفادت مصادر محلية في محافظة حمص لوكالة الأنباء الألمانية بأن “القبض تم على 12 شخصاً، بينهم ضباط برتب عليا وبينهم عقيد، قرب مدينة تل كلخ على الحدود السورية اللبنانية أثناء عبورهم الحدود بشكل غير شرعي”.

وأكدت المصادر أن “عمليات الاعتقال خلال الأشهر الماضية استهدفت عناصر من النظام السابق خلال محاولتهم الهرب من سوريا إلى لبنان”.

ويُذكر أن مصادر سورية تشير إلى وجود عدد كبير من عناصر النظام السابق الذين فروا إلى لبنان بعد سقوط حكم الأسد.

هجمات مسلحة تستهدف عناصر الأمن في حلب وريفها

أفاد “تلفزيون سوريا” مساء الجمعة، أن مسلحين مجهولين هاجموا سيارة تابعة للضابطة الجمركية على طريق حلب – الرقة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة عناصر أثناء عملهم.

وفي كمين آخر عند الجسر الجنوبي للمدينة، استُهدف خمسة عناصر من أمن الطرق، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة آخر.

كما تعرض عنصر من وزارة الدفاع السوري لهجوم مسلح قرب بلدة الغزاوية في ريف حلب الغربي.