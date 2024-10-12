قصف إسرائيلي مكثف على لبنان

كثف الجيش الإسرائيلي ضرباته الجوية والمدفعية مستهدفا البلدات والمناطق في جنوب لبنان وشرقه بعشرات الغارات، أدى لقتل نحو 60 شخصا وإصابة 168 آخرين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة المعيصرة في جبل لبنان، ارتفع إلى 9 قتلى وإصابة 28 آخرين جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا محافظة جبل لبنان وسط البلاد.

كما استهدفت إحدى الغارات الإسرائيلية شقة في بناء سكني ببلدة برجا التابعة لقضاء الشوف، وأدت لمقتل 4 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

واستهدف القصف الإسرائيلي مدينة النبطية في جنوب لبنان، وبلدات النبي شيت وسرعين في البقاع شرقي لبنان، إضافة لسلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الناقورة وعين بعال وعلما الشعب، ومرتفعات بلدات جلالا و حزرتا والنبي إيلا في قضاء زحلة.

وأفادت وسائل الاعلام أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عيتا الشعب وراميا وبيت ياحون وكونين وحانين والسلطانية وياطر وتبنين والجميجمة وكفرا.,

كما استهدفت غارتان إسرائيليتان على بلدتي تمنين وبريتال في قضاء بعلبك و، غارتان إسرائيليتان على بلدتي تمنين وبريتال في قضاء بعلبك في البقاع شرقي البلاد

وغارة إسرائيلية استهدفت وادي شبعا وقصف مدفعي يستهدف سهل الخيام.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي،السبت، “إن حزب الله اللبناني أطلق نحو 320 مقذوفا من لبنان على إسرائيل في يوم الغفران، الذي بدأ مساء الجمعة وانتهى ليل السبت”.

وقال الجيش الإسرائيلي، السبت، إنه أصدر أمراً عسكرياً بإغلاق مناطق حول عدد من البلدات في شمال إسرائيل، وشدد الجيش الإسرائيلي، في بيانه، على أن الدخول إلى هذه المناطق «ممنوع بشكل قطعي».

وهذه المناطق التي أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاقها تقع في أقصى شمال إسرائيل وقريبة من الحدود مع لبنان.

بدوره، قال “حزب الله”، في بيان اليوم السبت، إنه هاجم ضواحي مدينة تل أبيب الإسرائيلية بسرب من الطائرات المسيرة أمس.

وحذّر “حزب الله”، الجمعة، سكان مناطق في شمال إسرائيل من أن منازل وقواعد عسكرية في أحياء سكنية، بعضها في مدن كبرى، ستكون هدفاً له.